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В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу
В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу - РИА Новости, 26.11.2024
В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу
В Хабаровске гражданин Азербайджана из ревности избил и задушил свою сожительницу, сообщил главк Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:49
2024-11-26T08:49
2024-11-26T11:25
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ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости. В Хабаровске гражданин Азербайджана из ревности избил и задушил свою сожительницу, сообщил главк Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "По версии следствия, 27 марта 2024 года мужчина на почве ревности поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он нанес ей множественные удары руками по голове и телу, а после задушил", — говорится в релизе.Как уточнили в прокуратуре, после убийства мужчина скрылся, а спустя несколько дней его задержали в городе Артеме в Приморском крае. Следователи возбудили против задержанного уголовное дело об убийстве. Суд отправил его под стражу.Рассматривать уголовное дело будет Индустриальный районный суд Хабаровска.
https://ria.ru/20240610/sk-1951914864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, азербайджан, хабаровский край, артем
Происшествия, Хабаровск, Азербайджан, Хабаровский край, Артем
В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу
В Приморье арестован задушивший из ревности сожительницу гражданин Азербайджана