https://ria.ru/20241126/ubiystvo-1985709357.html

В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу

В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу - РИА Новости, 26.11.2024

В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу

В Хабаровске гражданин Азербайджана из ревности избил и задушил свою сожительницу, сообщил главк Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:49

2024-11-26T08:49

2024-11-26T11:25

происшествия

хабаровск

азербайджан

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости. В Хабаровске гражданин Азербайджана из ревности избил и задушил свою сожительницу, сообщил главк Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "По версии следствия, 27 марта 2024 года мужчина на почве ревности поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он нанес ей множественные удары руками по голове и телу, а после задушил", — говорится в релизе.Как уточнили в прокуратуре, после убийства мужчина скрылся, а спустя несколько дней его задержали в городе Артеме в Приморском крае. Следователи возбудили против задержанного уголовное дело об убийстве. Суд отправил его под стражу.Рассматривать уголовное дело будет Индустриальный районный суд Хабаровска.

https://ria.ru/20240610/sk-1951914864.html

хабаровск

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артем

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, азербайджан, хабаровский край, артем