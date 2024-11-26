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В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу - РИА Новости, 26.11.2024
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08:49 26.11.2024 (обновлено: 11:25 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ubiystvo-1985709357.html
В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу
В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу - РИА Новости, 26.11.2024
В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу
В Хабаровске гражданин Азербайджана из ревности избил и задушил свою сожительницу, сообщил главк Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:49
2024-11-26T11:25
происшествия
хабаровск
азербайджан
хабаровский край
артем
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ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости. В Хабаровске гражданин Азербайджана из ревности избил и задушил свою сожительницу, сообщил главк Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "По версии следствия, 27 марта 2024 года мужчина на почве ревности поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он нанес ей множественные удары руками по голове и телу, а после задушил", — говорится в релизе.Как уточнили в прокуратуре, после убийства мужчина скрылся, а спустя несколько дней его задержали в городе Артеме в Приморском крае. Следователи возбудили против задержанного уголовное дело об убийстве. Суд отправил его под стражу.Рассматривать уголовное дело будет Индустриальный районный суд Хабаровска.
https://ria.ru/20240610/sk-1951914864.html
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происшествия, хабаровск, азербайджан, хабаровский край, артем
Происшествия, Хабаровск, Азербайджан, Хабаровский край, Артем
В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу

В Приморье арестован задушивший из ревности сожительницу гражданин Азербайджана

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости. В Хабаровске гражданин Азербайджана из ревности избил и задушил свою сожительницу, сообщил главк Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"По версии следствия, 27 марта 2024 года мужчина на почве ревности поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он нанес ей множественные удары руками по голове и телу, а после задушил", — говорится в релизе.
Как уточнили в прокуратуре, после убийства мужчина скрылся, а спустя несколько дней его задержали в городе Артеме в Приморском крае.
Следователи возбудили против задержанного уголовное дело об убийстве. Суд отправил его под стражу.
Рассматривать уголовное дело будет Индустриальный районный суд Хабаровска.
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ПроисшествияХабаровскАзербайджанХабаровский крайАртем
 
 
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