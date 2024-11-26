https://ria.ru/20241126/turtsiya-1985769200.html

Источник: использование карт Газпромбанка в Турции больше невозможно

Источник: использование карт Газпромбанка в Турции больше невозможно - РИА Новости, 26.11.2024

Источник: использование карт Газпромбанка в Турции больше невозможно

Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:02

2024-11-26T13:02

2024-11-26T13:02

экономика

технологии

венгрия

египет

италия

дмитрий песков

газпромбанк

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939154556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a97a0f5da240cce64896bd2fa67624fe.jpg

АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay. "Нет, уже невозможно на всей территории Турции. Причины известны", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг использования карт в Турции. В невозможности использования карт UnionPay Газпромбанка убедился и сам корреспондент РИА Новости. Если до понедельника удавалось оплачивать услуги в кафе, магазинах банковской картой, то со вторника стала недоступна и эта функция. Пост-терминалы на всех объектах, которые обошел корреспондент РИА Новости, выдают ошибку при попытке снять оплату. Снятие наличных с банкоматов стало невозможным еще с прошлой субботы. Представители трех крупнейших частных банков Турции - Denizbank, İş bankası и VakifBank - заявили в воскресенье РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема со снятием наличных с банкоматов системная. Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы UnionPay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985519373.html

https://ria.ru/20241125/serbija-1985593260.html

https://ria.ru/20241126/turtsija-1985763571.html

венгрия

египет

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, венгрия, египет, италия, дмитрий песков, газпромбанк, санкции в отношении россии