https://ria.ru/20241126/turtsiya-1985769200.html
Источник: использование карт Газпромбанка в Турции больше невозможно
Источник: использование карт Газпромбанка в Турции больше невозможно - РИА Новости, 26.11.2024
Источник: использование карт Газпромбанка в Турции больше невозможно
Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:02
2024-11-26T13:02
2024-11-26T13:02
экономика
технологии
венгрия
египет
италия
дмитрий песков
газпромбанк
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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay. "Нет, уже невозможно на всей территории Турции. Причины известны", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг использования карт в Турции. В невозможности использования карт UnionPay Газпромбанка убедился и сам корреспондент РИА Новости. Если до понедельника удавалось оплачивать услуги в кафе, магазинах банковской картой, то со вторника стала недоступна и эта функция. Пост-терминалы на всех объектах, которые обошел корреспондент РИА Новости, выдают ошибку при попытке снять оплату. Снятие наличных с банкоматов стало невозможным еще с прошлой субботы. Представители трех крупнейших частных банков Турции - Denizbank, İş bankası и VakifBank - заявили в воскресенье РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема со снятием наличных с банкоматов системная. Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы UnionPay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985519373.html
https://ria.ru/20241125/serbija-1985593260.html
https://ria.ru/20241126/turtsija-1985763571.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, венгрия, египет, италия, дмитрий песков, газпромбанк, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Венгрия, Египет, Италия, Дмитрий Песков, Газпромбанк, Санкции в отношении России
Источник: использование карт Газпромбанка в Турции больше невозможно
Использование карт UnionPay Газпромбанка в Турции стало невозможным
АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
"Нет, уже невозможно на всей территории Турции. Причины известны", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг использования карт в Турции.
В невозможности использования карт UnionPay Газпромбанка убедился и сам корреспондент РИА Новости. Если до понедельника удавалось оплачивать услуги в кафе, магазинах банковской картой, то со вторника стала недоступна и эта функция. Пост-терминалы на всех объектах, которые обошел корреспондент РИА Новости, выдают ошибку при попытке снять оплату. Снятие наличных с банкоматов стало невозможным еще с прошлой субботы.
Представители трех крупнейших частных банков Турции - Denizbank, İş bankası и VakifBank - заявили в воскресенье РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема со снятием наличных с банкоматов системная.
Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы UnionPay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии
, Египте
, Италии
, Индонезии
, Германии
, Греции
, Уругвае
, Аргентине
, Турции
, Мексике
и Таиланде
.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, ограничительные меры против Газпромбанка
можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу
, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.