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Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО - РИА Новости, 26.11.2024
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Надежные люди
 
19:23 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985871772.html
Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО
Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО - РИА Новости, 26.11.2024
Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО
Свыше 3,3 тысячи беспилотников, изготовленных предприятиями Архангельской области, за два года отправлены в зону спецоперации, производство расширяется, сообщил РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:23
2024-11-26T19:23
надежные люди
архангельская область
россия
владимир путин
александр цыбульский
сво
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Свыше 3,3 тысячи беспилотников, изготовленных предприятиями Архангельской области, за два года отправлены в зону спецоперации, производство расширяется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Во время встречи с главой государства губернатор рассказал, что в Архангельской области запустили производство беспилотников. "Мы уже, знаете, за эти два года со многими командирами находимся практически в товарищеских отношениях, на постоянной обратной связи. Они нам говорят, корректируют, что нужно сделать, и уже за два года больше 3300 дронов мы поставили на линию боевого соприкосновения, в зону специальной военной операции, в целом о них очень хорошие отзывы. Мы это производство расширяем, модернизируем", - сказал Цыбульский. "Не останавливайтесь", - отреагировал Путин. Губернатор ответил, что на предприятиях все время вводятся новые направления и номенклатуры.
https://ria.ru/20241126/svo-1985764590.html
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архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский, сво
Надежные люди, Архангельская область, Россия, Владимир Путин, Александр Цыбульский, СВО
Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО

Цыбульский: из Архангельской области в зону СВО отправлены более 3,3 тыс БПЛА

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Свыше 3,3 тысячи беспилотников, изготовленных предприятиями Архангельской области, за два года отправлены в зону спецоперации, производство расширяется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Во время встречи с главой государства губернатор рассказал, что в Архангельской области запустили производство беспилотников.
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"Мы уже, знаете, за эти два года со многими командирами находимся практически в товарищеских отношениях, на постоянной обратной связи. Они нам говорят, корректируют, что нужно сделать, и уже за два года больше 3300 дронов мы поставили на линию боевого соприкосновения, в зону специальной военной операции, в целом о них очень хорошие отзывы. Мы это производство расширяем, модернизируем", - сказал Цыбульский.
"Не останавливайтесь", - отреагировал Путин.
Губернатор ответил, что на предприятиях все время вводятся новые направления и номенклатуры.
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Надежные людиАрхангельская областьРоссияВладимир ПутинАлександр ЦыбульскийСВО
 
 
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