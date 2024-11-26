https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985871772.html
Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО
Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО - РИА Новости, 26.11.2024
Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО
Свыше 3,3 тысячи беспилотников, изготовленных предприятиями Архангельской области, за два года отправлены в зону спецоперации, производство расширяется, сообщил РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:23
2024-11-26T19:23
2024-11-26T19:23
надежные люди
архангельская область
россия
владимир путин
александр цыбульский
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985804432_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a3984a2c26644046217669877260ce2.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Свыше 3,3 тысячи беспилотников, изготовленных предприятиями Архангельской области, за два года отправлены в зону спецоперации, производство расширяется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Во время встречи с главой государства губернатор рассказал, что в Архангельской области запустили производство беспилотников. "Мы уже, знаете, за эти два года со многими командирами находимся практически в товарищеских отношениях, на постоянной обратной связи. Они нам говорят, корректируют, что нужно сделать, и уже за два года больше 3300 дронов мы поставили на линию боевого соприкосновения, в зону специальной военной операции, в целом о них очень хорошие отзывы. Мы это производство расширяем, модернизируем", - сказал Цыбульский. "Не останавливайтесь", - отреагировал Путин. Губернатор ответил, что на предприятиях все время вводятся новые направления и номенклатуры.
https://ria.ru/20241126/svo-1985764590.html
https://ria.ru/20241126/pomosch-1985746356.html
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985804432_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_119c273aad8a2fdab42d1703f45faca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский, сво
Надежные люди, Архангельская область, Россия, Владимир Путин, Александр Цыбульский, СВО
Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО
Цыбульский: из Архангельской области в зону СВО отправлены более 3,3 тыс БПЛА
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Свыше 3,3 тысячи беспилотников, изготовленных предприятиями Архангельской области, за два года отправлены в зону спецоперации, производство расширяется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Во время встречи с главой государства губернатор рассказал, что в Архангельской области запустили производство беспилотников.
"Мы уже, знаете, за эти два года со многими командирами находимся практически в товарищеских отношениях, на постоянной обратной связи. Они нам говорят, корректируют, что нужно сделать, и уже за два года больше 3300 дронов мы поставили на линию боевого соприкосновения, в зону специальной военной операции, в целом о них очень хорошие отзывы. Мы это производство расширяем, модернизируем", - сказал Цыбульский.
"Не останавливайтесь", - отреагировал Путин.
Губернатор ответил, что на предприятиях все время вводятся новые направления и номенклатуры.