https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985871772.html

Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО

Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО - РИА Новости, 26.11.2024

Более 3,3 тыс БПЛА из Архангельской области отправлены на СВО

Свыше 3,3 тысячи беспилотников, изготовленных предприятиями Архангельской области, за два года отправлены в зону спецоперации, производство расширяется, сообщил РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:23

2024-11-26T19:23

2024-11-26T19:23

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архангельская область

россия

владимир путин

александр цыбульский

сво

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Свыше 3,3 тысячи беспилотников, изготовленных предприятиями Архангельской области, за два года отправлены в зону спецоперации, производство расширяется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Во время встречи с главой государства губернатор рассказал, что в Архангельской области запустили производство беспилотников. "Мы уже, знаете, за эти два года со многими командирами находимся практически в товарищеских отношениях, на постоянной обратной связи. Они нам говорят, корректируют, что нужно сделать, и уже за два года больше 3300 дронов мы поставили на линию боевого соприкосновения, в зону специальной военной операции, в целом о них очень хорошие отзывы. Мы это производство расширяем, модернизируем", - сказал Цыбульский. "Не останавливайтесь", - отреагировал Путин. Губернатор ответил, что на предприятиях все время вводятся новые направления и номенклатуры.

https://ria.ru/20241126/svo-1985764590.html

https://ria.ru/20241126/pomosch-1985746356.html

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архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский, сво