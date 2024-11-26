https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985852435.html

Цыбульский доложил Путину о расселении жителей из аварийных домов

Цыбульский доложил Путину о расселении жителей из аварийных домов - РИА Новости, 26.11.2024

Цыбульский доложил Путину о расселении жителей из аварийных домов

Очередной этап программы по расселению ветхого и аварийного жилья в Архангельской области, в рамках которого необходимо расселить порядка 25,5 тысячи человек,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:08

2024-11-26T18:08

2024-11-26T18:08

архангельская область

архангельская область

россия

архангельск

александр цыбульский

владимир путин

жилье

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноя – РИА Новости. Очередной этап программы по расселению ветхого и аварийного жилья в Архангельской области, в рамках которого необходимо расселить порядка 25,5 тысячи человек, будет завершен досрочно до конца этого года, однако проблема остается острой для региона, где старый жилфонд – наследие советского прошлого, рассказал губернатор Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил глава региона, в общей сложности за последние пять лет в области построено почти два миллиона квадратных метров жилья. Рекордным стал 2023 год, когда было возведено более 440 тысяч квадратных метров: это и коммерческое жилье, и индивидуальное жилищное строительство, и дома, построенные по программе переселения в рамках президентского нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в рамках программы переселения людей из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в регионе необходимо расселить 450,6 тысячи квадратных метров жилья, что затрагивает больше 25,5 тысячи человек. Этот этап программы в Архангельской области завершат к концу текущего года досрочно, на полгода раньше, чем планировали. Вместе с тем только в столице региона – в Архангельске – на сегодняшний день насчитывается 1 434 тысячи квадратных метров деревянных двухэтажных домов (в основном построенных на деревянных фундаментах). Из них 654 тысячи квадратных метров уже признаны аварийными и 780 тысяч в ближайшее время станут аварийными, поскольку были построены в то же время. "Это, к сожалению, историческое наследие Советского Союза. Вы прекрасно это знаете, лучше меня, что это жилье в свое время строилось как временное для людей, которые приезжали работать на лесоперерабатывающие предприятия. Но, как говорится в народе: нет ничего более постоянного чем временное. Сегодня уже время пришло, конечно, людей переселять", - сказал Цыбульский. Глава государства отметил, что строительство в регионе развивается в целом успешно, но проблема аварийного жилья остается достаточно острой, поскольку доля аварийного жилья в Архангельской области в несколько раз больше, чем в других регионах РФ. Губернатор обратился к президенту с просьбой при утверждении новых параметров национального проекта, который придет на смену нацпроекту "Жилье и городская среда", сохранить действующие подходы к реализации программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных домах. "Я тоже хотел бы обратить внимание, что в новой редакции национального проекта в части федерального проекта по переселению людей из ветхого и аварийного жилья очень важно не исключать все столицы субъектов из этого процесса. Сегодня такая инициатива есть, но я бы все-таки предложил подходить к этому дифференцированно, исходя из всех обстоятельств, которые есть", – сказал Цыбульский. Он также доложил президенту о том, что в Архангельской области активно развиваются все инструменты жилищного строительства. Речь, в частности, шла о реализации масштабных инвестиционных проектов и комплексном развитии территорий. "Но тот градостроительный потенциал, который у нас есть, он конечен, и в целом мы все равно не сможем обеспечить переселение всех людей, проживающих в аварийном жилье, только за счет этих инструментов", – отметил глава региона. Ранее Александр Цыбульский на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика"предложил сохранить уровень софинансирования мероприятий национальных проектов в части расселения аварийного жилья и модернизации коммунальной инфраструктуры в арктических регионах. Речь шла о возможном увеличении уровня софинансирования со стороны регионов программ переселения граждан из аварийного жилфонда с существующих двух процентов до 42 процентов.

https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985828548.html

https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985818454.html

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архангельская область, россия, архангельск, александр цыбульский, владимир путин, жилье