https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985818454.html
Цыбульский рассказал президенту РФ о развитии Архангельской области
Цыбульский рассказал президенту РФ о развитии Архангельской области - РИА Новости, 26.11.2024
Цыбульский рассказал президенту РФ о развитии Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об основных направлениях развития региона, в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:14
2024-11-26T16:14
2024-11-26T16:14
архангельская область
архангельская область
россия
арктика
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об основных направлениях развития региона, в том числе о социально-экономическом положении, развитии экспорта и работе основных отраслей промышленности, сообщила пресс-служба правительства области. Как рассказал глава региона, в 2022 году Архангельская область столкнулась с экономическими трудностями в связи с необходимостью перестраивания экспортной стратегии. За два года последовательной работы основные проблемы удалось преодолеть. "Мы во многом были ориентированы в своей промышленности на экспорт в страны Евросоюза. Когда были введены секторальные санкции, одномоментно стали отрезанными от всех внешних рынков. Сегодня мы полностью переориентировались", - сказал Цыбульский. Он отметил, что об этом свидетельствуют основные макроэкономические показатели. В прошлом году рост ВРП составил 0,3 процента, в этом году прогнозируется уже 1,3–1,4, на следующий год планируется выйти на 2–3 процента роста. В регионе активно развивается машиностроительная отрасль, которая в первую очередь представлена крупнейшими предприятиями судостроения и судоремонта. Текущее и перспективное развитие промышленности в Архангельской области связывают с модернизацией существующих производств и созданием новых мощностей. Кроме того, источником инвестиционного роста в регионе выступает частная предпринимательская инициатива субъектов малого предпринимательства, в первую очередь резидентов Арктической зоны. Архангельская область на протяжении последних трёх лет занимает первое место по числу запущенных проектов и лидирующие позиции по количеству резидентов АЗРФ. "За счет того, что было принято решение об особой экономической зоне в Арктике, о резидентстве в Арктической зоне, мы одни из лидеров и по количеству предприятий, которые уже реализовали свои проекты (мы первое место здесь занимаем), и по количеству людей, которые у нас на этих предприятиях трудятся. Поэтому это очень хороший инструмент, который у нас сегодня работает", – доложил главе государства губернатор. На сегодняшний день статус резидента АЗРФ в регионе получили 240 организаций с проектами широкой направленности. Благодаря им на территории региона планируется создать почти 7,5 тысячи новых рабочих места и привлечь 141,8 млрд рублей инвестиций в развитие региона, из которых 32,2 млрд рублей уже привлечено резидентами на реализацию проектов. Путин отметил работу региональных властей по снижению уровня безработицы. "Безработица упала до исторического минимума", – сказал глава государства в ходе встречи с Цыбульским. По словам губернатора, ситуация на рынке труда региона сегодня стабильная. Показатели численности безработных и уровня безработицы среди зарегистрированных в службе занятости находятся на минимальной отметке за всю историю наблюдений. По итогам года она ожидается в пределах 1%.
https://ria.ru/20241122/priz-1985241699.html
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архангельская область, россия, арктика, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Арктика, Александр Цыбульский
Цыбульский рассказал президенту РФ о развитии Архангельской области
Губернатор Цыбульский обсудил с Путиным развитие Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об основных направлениях развития региона, в том числе о социально-экономическом положении, развитии экспорта и работе основных отраслей промышленности, сообщила пресс-служба правительства области.
Как рассказал глава региона, в 2022 году Архангельская область
столкнулась с экономическими трудностями в связи с необходимостью перестраивания экспортной стратегии. За два года последовательной работы основные проблемы удалось преодолеть.
"Мы во многом были ориентированы в своей промышленности на экспорт в страны Евросоюза. Когда были введены секторальные санкции, одномоментно стали отрезанными от всех внешних рынков. Сегодня мы полностью переориентировались", - сказал Цыбульский
. Он отметил, что об этом свидетельствуют основные макроэкономические показатели. В прошлом году рост ВРП составил 0,3 процента, в этом году прогнозируется уже 1,3–1,4, на следующий год планируется выйти на 2–3 процента роста.
В регионе активно развивается машиностроительная отрасль, которая в первую очередь представлена крупнейшими предприятиями судостроения и судоремонта. Текущее и перспективное развитие промышленности в Архангельской области связывают с модернизацией существующих производств и созданием новых мощностей.
Кроме того, источником инвестиционного роста в регионе выступает частная предпринимательская инициатива субъектов малого предпринимательства, в первую очередь резидентов Арктической зоны. Архангельская область на протяжении последних трёх лет занимает первое место по числу запущенных проектов и лидирующие позиции по количеству резидентов АЗРФ.
"За счет того, что было принято решение об особой экономической зоне в Арктике
, о резидентстве в Арктической зоне, мы одни из лидеров и по количеству предприятий, которые уже реализовали свои проекты (мы первое место здесь занимаем), и по количеству людей, которые у нас на этих предприятиях трудятся. Поэтому это очень хороший инструмент, который у нас сегодня работает", – доложил главе государства губернатор.
На сегодняшний день статус резидента АЗРФ в регионе получили 240 организаций с проектами широкой направленности. Благодаря им на территории региона планируется создать почти 7,5 тысячи новых рабочих места и привлечь 141,8 млрд рублей инвестиций в развитие региона, из которых 32,2 млрд рублей уже привлечено резидентами на реализацию проектов.
Путин
отметил работу региональных властей по снижению уровня безработицы. "Безработица упала до исторического минимума", – сказал глава государства в ходе встречи с Цыбульским.
По словам губернатора, ситуация на рынке труда региона сегодня стабильная. Показатели численности безработных и уровня безработицы среди зарегистрированных в службе занятости находятся на минимальной отметке за всю историю наблюдений. По итогам года она ожидается в пределах 1%.