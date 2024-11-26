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Военно-социальный центр МО РФ открылся в Красноярске

Военно-социальный центр МО РФ открылся в Красноярске - РИА Новости, 26.11.2024

Военно-социальный центр МО РФ открылся в Красноярске

Военно-социальный центр министерства обороны РФ открылся и начал работать на базе регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Красноярске, сообщает... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:39

2024-11-26T12:39

2024-11-26T12:39

россия

красноярск

красноярский край

михаил котюков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Военно-социальный центр министерства обороны РФ открылся и начал работать на базе регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Красноярске, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "Губернатор Красноярского края Михаил Котюков оценил работу военно-социального центра министерства обороны страны, который сегодня открылся на базе регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Обращаться сюда могут действующие военнослужащие - контрактники, призывники, мобилизованные, добровольцы, а также члены их семей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, первый военно-социальный центр для работы с бойцами был открыт в Москве 1 июля. Опыт оказался востребованным, и теперь центры открываются в регионах. Основная задача - соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Прием будет вестись по принципу "одного окна", чтобы исключить необходимость обращаться за помощью в разные ведомства. Губернатор ознакомился с условиями работы Красноярского военно-социального центра и пообщался с его первыми посетителями. Военнослужащие и их семьи будут получать здесь услуги, консультации и полную информацию по вопросам денежного довольствия, социальных и компенсационных выплат, субсидирования для приобретения и строительства жилья, оформления ипотеки, предоставления льгот, медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения, розыска бойцов, попавших в плен или пропавших без вести. Также в военно-социальном центре можно получить удостоверение ветерана боевых действий. Каждому обратившему сотрудники центра обещают индивидуальный подход. "Если раньше мы работали с семьями военнослужащих, военнослужащими, уволенными в запас, и теми, кто принимал участие в боевых действиях, то теперь здесь ждем и действующих военнослужащих - ребят, которые сейчас находятся в отпуске, проходят лечение либо отдыхают. Это очень удобно, им не надо больше никуда ходить", - сказал руководитель краевого филиала Александр Украинцев.

https://ria.ru/20241125/mkht-1985641840.html

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россия, красноярск, красноярский край, михаил котюков, министерство обороны рф (минобороны рф)