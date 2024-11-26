https://ria.ru/20241126/trump-1985813224.html

Во Франции заявили о панике в НАТО из-за победы Трампа

Во Франции заявили о панике в НАТО из-за победы Трампа - РИА Новости, 26.11.2024

Во Франции заявили о панике в НАТО из-за победы Трампа

Необходимость взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает у них панику, заявила экс-постпред... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:55

2024-11-26T15:55

2024-11-26T15:55

в мире

сша

франция

дональд трамп

камала харрис

джо байден

нато

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Необходимость взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает у них панику, заявила экс-постпред Франции при альянсе Мюриэль Доменак. Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону. "Они (чиновники НАТО) небезосновательно травмированы, но в этом не признаются (публично)", - добавила бывшая постоянная представительница, описывая отношение в альянсе к перспективе возвращения Трампа. По ее словам, должностные лица НАТО говорят о подготовке к президентскому сроку Трампа, но на самом деле они испытывают панику. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, франция, дональд трамп, камала харрис, джо байден, нато, nbc, выборы президента сша — 2024