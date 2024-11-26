Во Франции заявили о панике в НАТО из-за победы Трампа
Доменак: необходимость взаимодействовать с Трампом травмирует чиновников НАТО
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Необходимость взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает у них панику, заявила экс-постпред Франции при альянсе Мюриэль Доменак.
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"Они (чиновники НАТО) небезосновательно травмированы, но в этом не признаются (публично)", - добавила бывшая постоянная представительница, описывая отношение в альянсе к перспективе возвращения Трампа.
По ее словам, должностные лица НАТО говорят о подготовке к президентскому сроку Трампа, но на самом деле они испытывают панику.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
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