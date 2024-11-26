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Во Франции заявили о панике в НАТО из-за победы Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
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15:55 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/trump-1985813224.html
Во Франции заявили о панике в НАТО из-за победы Трампа
Во Франции заявили о панике в НАТО из-за победы Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
Во Франции заявили о панике в НАТО из-за победы Трампа
Необходимость взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает у них панику, заявила экс-постпред... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:55
2024-11-26T15:55
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Необходимость взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает у них панику, заявила экс-постпред Франции при альянсе Мюриэль Доменак. Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону. "Они (чиновники НАТО) небезосновательно травмированы, но в этом не признаются (публично)", - добавила бывшая постоянная представительница, описывая отношение в альянсе к перспективе возвращения Трампа. По ее словам, должностные лица НАТО говорят о подготовке к президентскому сроку Трампа, но на самом деле они испытывают панику. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html
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в мире, сша, франция, дональд трамп, камала харрис, джо байден, нато, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, НАТО, NBC, Выборы президента США — 2024
Во Франции заявили о панике в НАТО из-за победы Трампа

Доменак: необходимость взаимодействовать с Трампом травмирует чиновников НАТО

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Необходимость взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает у них панику, заявила экс-постпред Франции при альянсе Мюриэль Доменак.
Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
НАТО не хватает пороха для войны с Россией
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"Они (чиновники НАТО) небезосновательно травмированы, но в этом не признаются (публично)", - добавила бывшая постоянная представительница, описывая отношение в альянсе к перспективе возвращения Трампа.
По ее словам, должностные лица НАТО говорят о подготовке к президентскому сроку Трампа, но на самом деле они испытывают панику.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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В миреСШАФранцияДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденНАТОNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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