https://ria.ru/20241126/trevoga-1985782159.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:42
2024-11-26T13:42
2024-11-26T13:51
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит более 40 минут. В 13.19 мск тревогу объявили в в Харьковской области. В Киеве и остальных указанных регионах Украины тревога прозвучала практически одновременно - в 13.37 мск.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Харьковская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в семи областях Украины