https://ria.ru/20241126/trevoga-1985686353.html
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 26.11.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Отмена ракетной опасности объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:29
2024-11-26T01:29
2024-11-26T01:29
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отмена ракетной опасности объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 1.13 мск и продлилась 8 минут.
https://ria.ru/20241125/vertolet-1985653186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Губернатор Смирнов: в Курской области объявили отбой ракетной опасности