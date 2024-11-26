https://ria.ru/20241126/trevoga-1985686353.html

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 26.11.2024

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Отмена ракетной опасности объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:29

2024-11-26T01:29

2024-11-26T01:29

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отмена ракетной опасности объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 1.13 мск и продлилась 8 минут.

https://ria.ru/20241125/vertolet-1985653186.html

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность