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В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:29 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/trevoga-1985686353.html
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 26.11.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Отмена ракетной опасности объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:29
2024-11-26T01:29
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отмена ракетной опасности объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 1.13 мск и продлилась 8 минут.
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Губернатор Смирнов: в Курской области объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отмена ракетной опасности объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 1.13 мск и продлилась 8 минут.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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