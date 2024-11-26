https://ria.ru/20241126/trevoga-1985686002.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.11.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:22

2024-11-26T01:22

2024-11-26T01:22

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20240614/kurskaya_oblast-1952748594.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность