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Команда Трампа обсуждает возможность переговоров с КНДР, пишет Reuters

Команда Трампа обсуждает возможность переговоров с КНДР, пишет Reuters - РИА Новости, 26.11.2024

Команда Трампа обсуждает возможность переговоров с КНДР, пишет Reuters

Команда победившего на выборах США Дональда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках "нового... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:39

2024-11-26T22:39

2024-11-26T22:39

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Команда победившего на выборах США Дональда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках "нового дипломатического толчка", передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника. "Команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта", - пишет агентство. Отмечается, что еще не ясно, к какому результату приведут новые дипломатические усилия. По словам осведомленных источников, первоначальная цель Трампа — восстановление базовых взаимодействий межу США и КНДР, но дальнейшие политические цели и их точный график пока не установлены. Кроме того, этот вопрос может отойти на второй план по сравнению с проблемами внешней политики на Ближнем Востоке и на Украине.

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

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ближний восток

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в мире, сша, ближний восток, украина, дональд трамп, ким чен ын, выборы президента сша — 2024