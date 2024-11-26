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Команда Трампа обсуждает возможность переговоров с КНДР, пишет Reuters - РИА Новости, 26.11.2024
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22:39 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/tramp-1985890173.html
Команда Трампа обсуждает возможность переговоров с КНДР, пишет Reuters
Команда Трампа обсуждает возможность переговоров с КНДР, пишет Reuters - РИА Новости, 26.11.2024
Команда Трампа обсуждает возможность переговоров с КНДР, пишет Reuters
Команда победившего на выборах США Дональда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках "нового... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:39
2024-11-26T22:39
в мире
сша
ближний восток
украина
дональд трамп
ким чен ын
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Команда победившего на выборах США Дональда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках "нового дипломатического толчка", передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника. "Команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта", - пишет агентство. Отмечается, что еще не ясно, к какому результату приведут новые дипломатические усилия. По словам осведомленных источников, первоначальная цель Трампа — восстановление базовых взаимодействий межу США и КНДР, но дальнейшие политические цели и их точный график пока не установлены. Кроме того, этот вопрос может отойти на второй план по сравнению с проблемами внешней политики на Ближнем Востоке и на Украине.
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в мире, сша, ближний восток, украина, дональд трамп, ким чен ын, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Ближний Восток, Украина, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Выборы президента США — 2024
Команда Трампа обсуждает возможность переговоров с КНДР, пишет Reuters

Reuters: команда Трампа взвешивает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Команда победившего на выборах США Дональда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках "нового дипломатического толчка", передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
"Команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта", - пишет агентство.
Отмечается, что еще не ясно, к какому результату приведут новые дипломатические усилия. По словам осведомленных источников, первоначальная цель Трампа — восстановление базовых взаимодействий межу США и КНДР, но дальнейшие политические цели и их точный график пока не установлены. Кроме того, этот вопрос может отойти на второй план по сравнению с проблемами внешней политики на Ближнем Востоке и на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокУкраинаДональд ТрампКим Чен ЫнВыборы президента США — 2024
 
 
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