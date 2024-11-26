https://ria.ru/20241126/tramp-1985811737.html

Трамп выразил надежду на спокойную инаугурацию, сообщил NBC News

Трамп выразил надежду на спокойную инаугурацию, сообщил NBC News - РИА Новости, 26.11.2024

Трамп выразил надежду на спокойную инаугурацию, сообщил NBC News

Победивший на прошедших президентских выборах США Дональд Трамп хочет, чтобы его вторая инаугурация 20 января прошла в более спокойной и объединяющей атмосфере... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:50

2024-11-26T15:50

2024-11-26T15:50

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Победивший на прошедших президентских выборах США Дональд Трамп хочет, чтобы его вторая инаугурация 20 января прошла в более спокойной и объединяющей атмосфере с меньшим количеством протестов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник из его окружения. По данным телеканала, в 2016 году инаугурацию Трампа сопровождали массовые протесты, а полиция вынуждена была применять перцовый спрей против демонстрантов. "Он надеется на меньшее количество протестов и "меньшего раскола" в этот раз", — говорится в сообщении. По информации NBC, команда Трампа уже начала активную подготовку к инаугурации. Забронированы гостиничные номера, создается логотип, прорабатываются возможные темы церемонии, которая должна символизировать возвращение Трампа к власти. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982569672.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024