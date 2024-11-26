Трамп выразил надежду на спокойную инаугурацию, сообщил NBC News
NBC News: Трамп хочет спокойной инаугурации с меньшим количеством протестов
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Победивший на прошедших президентских выборах США Дональд Трамп хочет, чтобы его вторая инаугурация 20 января прошла в более спокойной и объединяющей атмосфере с меньшим количеством протестов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник из его окружения.
По данным телеканала, в 2016 году инаугурацию Трампа сопровождали массовые протесты, а полиция вынуждена была применять перцовый спрей против демонстрантов.
"Он надеется на меньшее количество протестов и "меньшего раскола" в этот раз", — говорится в сообщении.
По информации NBC, команда Трампа уже начала активную подготовку к инаугурации. Забронированы гостиничные номера, создается логотип, прорабатываются возможные темы церемонии, которая должна символизировать возвращение Трампа к власти.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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