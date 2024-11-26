https://ria.ru/20241126/tramp-1985690362.html

Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары

Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары - РИА Новости, 26.11.2024

Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, пока не решится проблема... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T02:57

2024-11-26T02:57

2024-11-26T03:38

китай

в мире

дональд трамп

сша

мексика

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, пока не решится проблема наркотрафика из страны."Я много раз говорил с Китаем об огромных объемах наркотиков, в частности фентанила, отправляемых в Соединенные Штаты, но безрезультатно. Представители Китая говорили мне, что они введут максимальное наказание, смертную казнь, для любого наркоторговца, пойманного на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили свое обещание, и наркотики хлынули в нашу страну, в основном через Мексику, в невиданных ранее объемах. Пока это не прекратится, мы будем взимать с Китая дополнительно 10% сверх любых дополнительных тарифов на всю их многочисленную продукцию, поступающую в США", - написал Трамп.

https://ria.ru/20241119/tramp-1984532483.html

китай

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Дарья Буймова

китай, в мире, дональд трамп, сша, мексика