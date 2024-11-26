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Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары - РИА Новости, 26.11.2024
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02:57 26.11.2024 (обновлено: 03:38 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/tramp-1985690362.html
Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары
Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары - РИА Новости, 26.11.2024
Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары
Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, пока не решится проблема... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:57
2024-11-26T03:38
китай
в мире
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, пока не решится проблема наркотрафика из страны."Я много раз говорил с Китаем об огромных объемах наркотиков, в частности фентанила, отправляемых в Соединенные Штаты, но безрезультатно. Представители Китая говорили мне, что они введут максимальное наказание, смертную казнь, для любого наркоторговца, пойманного на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили свое обещание, и наркотики хлынули в нашу страну, в основном через Мексику, в невиданных ранее объемах. Пока это не прекратится, мы будем взимать с Китая дополнительно 10% сверх любых дополнительных тарифов на всю их многочисленную продукцию, поступающую в США", - написал Трамп.
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китай, в мире, дональд трамп, сша, мексика
Китай, В мире, Дональд Трамп, США, Мексика
Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары

Трамп рассказал, как будет бороться с наркотрафиком из Китая

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, пока не решится проблема наркотрафика из страны.
"Я много раз говорил с Китаем об огромных объемах наркотиков, в частности фентанила, отправляемых в Соединенные Штаты, но безрезультатно. Представители Китая говорили мне, что они введут максимальное наказание, смертную казнь, для любого наркоторговца, пойманного на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили свое обещание, и наркотики хлынули в нашу страну, в основном через Мексику, в невиданных ранее объемах. Пока это не прекратится, мы будем взимать с Китая дополнительно 10% сверх любых дополнительных тарифов на всю их многочисленную продукцию, поступающую в США", - написал Трамп.
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