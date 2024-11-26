Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на обвинения в адрес Бориса Эпштейна - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 26.11.2024 (обновлено: 03:09 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/tramp-1985688709.html
Трамп ответил на обвинения в адрес Бориса Эпштейна
Трамп ответил на обвинения в адрес Бориса Эпштейна - РИА Новости, 26.11.2024
Трамп ответил на обвинения в адрес Бориса Эпштейна
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в комментарии Just The News отреагировал на сообщения СМИ о том, что его советника Бориса Эпштейна... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:13
2024-11-26T03:09
в мире
сша
миссури
дональд трамп
илон маск
камала харрис
nbc
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в комментарии Just The News отреагировал на сообщения СМИ о том, что его советника Бориса Эпштейна обвиняют в попытках извлечь выгоду из своего влияния на выбор будущим главой Белого дома кандидатов на государственные посты. "Я полагаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются сделать на них деньги на стороне. Стыдно, но такое происходит... Никто не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, кроме меня. Я принимаю эти решения сам - и точка", - сообщил Трамп в комментарии Just The News, заверив, что ничего не знал о подобных действиях кого-либо из своих сотрудников. Ранее телеканал CBS News сообщал, что бывший губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде Трампа декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним якобы намекали на то, что советник будущего главы Белого дома ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру Трампу. Об этом сообщал и портал Just News, по информации которого Эпштейн также предлагал контракт на оказание консультационных услуг и инвестиционные возможности по меньшей мере еще одному человеку - инвестору Скотту Бессенту, однако тот отклонил его предложение. На прошлой неделе Трамп заявил, что номинирует Бессента на пост главы минфина США. По информации Washington Post, Эпштейн предлагал потенциальным кандидатам в администрацию ежемесячно выплачивать ему гонорары за консультации в обмен на то, что он будет отстаивать их интересы перед Трампом. По результатам внутренней проверки Трампу рекомендовано прекратить сотрудничество с Эпштейном и лишить его статуса приближенного к будущему главе Белого дома, так как это может обернуться скандалом для главы государства и уголовными обвинениями для Эпштейна.Кроме того, портал Axios со ссылкой на источники также сообщал о том, что американский предприниматель Илон Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты при будущем главе Белого дома. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241118/skandal-1984415213.html
https://ria.ru/20241124/tramp-1985402933.html
сша
миссури
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миссури, дональд трамп, илон маск, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Миссури, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Трамп ответил на обвинения в адрес Бориса Эпштейна

Трамп отреагировал на сообщения о влиянии Эпштейна на назначения на госдолжности

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в комментарии Just The News отреагировал на сообщения СМИ о том, что его советника Бориса Эпштейна обвиняют в попытках извлечь выгоду из своего влияния на выбор будущим главой Белого дома кандидатов на государственные посты.
"Я полагаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются сделать на них деньги на стороне. Стыдно, но такое происходит... Никто не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, кроме меня. Я принимаю эти решения сам - и точка", - сообщил Трамп в комментарии Just The News, заверив, что ничего не знал о подобных действиях кого-либо из своих сотрудников.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на посты, пишут СМИ
18 ноября, 16:03
Ранее телеканал CBS News сообщал, что бывший губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде Трампа декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним якобы намекали на то, что советник будущего главы Белого дома ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру Трампу. Об этом сообщал и портал Just News, по информации которого Эпштейн также предлагал контракт на оказание консультационных услуг и инвестиционные возможности по меньшей мере еще одному человеку - инвестору Скотту Бессенту, однако тот отклонил его предложение. На прошлой неделе Трамп заявил, что номинирует Бессента на пост главы минфина США.
По информации Washington Post, Эпштейн предлагал потенциальным кандидатам в администрацию ежемесячно выплачивать ему гонорары за консультации в обмен на то, что он будет отстаивать их интересы перед Трампом. По результатам внутренней проверки Трампу рекомендовано прекратить сотрудничество с Эпштейном и лишить его статуса приближенного к будущему главе Белого дома, так как это может обернуться скандалом для главы государства и уголовными обвинениями для Эпштейна.
Кроме того, портал Axios со ссылкой на источники также сообщал о том, что американский предприниматель Илон Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты при будущем главе Белого дома.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В США сообщили о перепалке и рукоприкладстве в команде Трампа
24 ноября, 01:20
 
В миреСШАМиссуриДональд ТрампИлон МаскКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала