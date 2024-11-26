Трамп ответил на обвинения в адрес Бориса Эпштейна
Трамп отреагировал на сообщения о влиянии Эпштейна на назначения на госдолжности
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в комментарии Just The News отреагировал на сообщения СМИ о том, что его советника Бориса Эпштейна обвиняют в попытках извлечь выгоду из своего влияния на выбор будущим главой Белого дома кандидатов на государственные посты.
"Я полагаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются сделать на них деньги на стороне. Стыдно, но такое происходит... Никто не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, кроме меня. Я принимаю эти решения сам - и точка", - сообщил Трамп в комментарии Just The News, заверив, что ничего не знал о подобных действиях кого-либо из своих сотрудников.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что бывший губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде Трампа декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним якобы намекали на то, что советник будущего главы Белого дома ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру Трампу. Об этом сообщал и портал Just News, по информации которого Эпштейн также предлагал контракт на оказание консультационных услуг и инвестиционные возможности по меньшей мере еще одному человеку - инвестору Скотту Бессенту, однако тот отклонил его предложение. На прошлой неделе Трамп заявил, что номинирует Бессента на пост главы минфина США.
По информации Washington Post, Эпштейн предлагал потенциальным кандидатам в администрацию ежемесячно выплачивать ему гонорары за консультации в обмен на то, что он будет отстаивать их интересы перед Трампом. По результатам внутренней проверки Трампу рекомендовано прекратить сотрудничество с Эпштейном и лишить его статуса приближенного к будущему главе Белого дома, так как это может обернуться скандалом для главы государства и уголовными обвинениями для Эпштейна.
Кроме того, портал Axios со ссылкой на источники также сообщал о том, что американский предприниматель Илон Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты при будущем главе Белого дома.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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