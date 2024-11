https://ria.ru/20241126/tramp-1985688709.html

Трамп ответил на обвинения в адрес Бориса Эпштейна

Трамп ответил на обвинения в адрес Бориса Эпштейна - РИА Новости, 26.11.2024

Трамп ответил на обвинения в адрес Бориса Эпштейна

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в комментарии Just The News отреагировал на сообщения СМИ о том, что его советника Бориса Эпштейна... РИА Новости, 26.11.2024

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в комментарии Just The News отреагировал на сообщения СМИ о том, что его советника Бориса Эпштейна обвиняют в попытках извлечь выгоду из своего влияния на выбор будущим главой Белого дома кандидатов на государственные посты. "Я полагаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются сделать на них деньги на стороне. Стыдно, но такое происходит... Никто не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, кроме меня. Я принимаю эти решения сам - и точка", - сообщил Трамп в комментарии Just The News, заверив, что ничего не знал о подобных действиях кого-либо из своих сотрудников. Ранее телеканал CBS News сообщал, что бывший губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде Трампа декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним якобы намекали на то, что советник будущего главы Белого дома ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру Трампу. Об этом сообщал и портал Just News, по информации которого Эпштейн также предлагал контракт на оказание консультационных услуг и инвестиционные возможности по меньшей мере еще одному человеку - инвестору Скотту Бессенту, однако тот отклонил его предложение. На прошлой неделе Трамп заявил, что номинирует Бессента на пост главы минфина США. По информации Washington Post, Эпштейн предлагал потенциальным кандидатам в администрацию ежемесячно выплачивать ему гонорары за консультации в обмен на то, что он будет отстаивать их интересы перед Трампом. По результатам внутренней проверки Трампу рекомендовано прекратить сотрудничество с Эпштейном и лишить его статуса приближенного к будущему главе Белого дома, так как это может обернуться скандалом для главы государства и уголовными обвинениями для Эпштейна.Кроме того, портал Axios со ссылкой на источники также сообщал о том, что американский предприниматель Илон Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты при будущем главе Белого дома. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

сша

миссури

Дарья Буймова

Дарья Буймова

