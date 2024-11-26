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Подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге находилась в запое - РИА Новости, 26.11.2024
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16:51 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/taganrog-1985832227.html
Подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге находилась в запое
Подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге находилась в запое - РИА Новости, 26.11.2024
Подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге находилась в запое
Мать двух близнецов, подозреваемая в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге Ростовской области, находилась в тот момент в четырехдневном... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:51
2024-11-26T16:51
происшествия
россия
ростовская область
таганрог
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Мать двух близнецов, подозреваемая в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге Ростовской области, находилась в тот момент в четырехдневном запое, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Накануне управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами. По словам собеседника агентства, задержанная 35-летняя Наталья "стоит на учете в ПДН" как плохой родитель. "Она вообще запойная. У нее день рождения 20 ноября, и она выпивала с мужем. У него есть судимости, но он подрабатывал разнорабочим, а Наталья в декрете. Само происшествие 24 ноября было, а накануне, 23 числа, гости какие-то были, выпивали, и она поссорилась с мужем", - рассказал он. Мужчина ушел с гостями, чтобы избежать конфликта, и дома он не ночевал. А утром женщина положила детей в переноску и стала ходить по магазинам, отметил собеседник. "Она ходила под дождем, невнятное там бормотала, и дошла до магазина "Пивной ковчег", оставила там переноску и стала просить зарядку на телефон. Туда же муж приехал, ему знакомые звонили и говорили, что она шатается по району с детьми", - добавил он, уточнив, что к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй - без сознания. По его данным, состояние выжившего ребенка оценивается как стабильно тяжелое, но у агентства нет официального подтверждения этой информации. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, это дело находится на особом контроле ведомства.
https://ria.ru/20241126/muzh-1985812805.html
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происшествия, россия, ростовская область, таганрог, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Таганрог, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге находилась в запое

Подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге находилась в четырехдневном запое

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Мать двух близнецов, подозреваемая в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге Ростовской области, находилась в тот момент в четырехдневном запое, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.
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По словам собеседника агентства, задержанная 35-летняя Наталья "стоит на учете в ПДН" как плохой родитель. "Она вообще запойная. У нее день рождения 20 ноября, и она выпивала с мужем. У него есть судимости, но он подрабатывал разнорабочим, а Наталья в декрете. Само происшествие 24 ноября было, а накануне, 23 числа, гости какие-то были, выпивали, и она поссорилась с мужем", - рассказал он.
Мужчина ушел с гостями, чтобы избежать конфликта, и дома он не ночевал. А утром женщина положила детей в переноску и стала ходить по магазинам, отметил собеседник.
"Она ходила под дождем, невнятное там бормотала, и дошла до магазина "Пивной ковчег", оставила там переноску и стала просить зарядку на телефон. Туда же муж приехал, ему знакомые звонили и говорили, что она шатается по району с детьми", - добавил он, уточнив, что к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй - без сознания.
По его данным, состояние выжившего ребенка оценивается как стабильно тяжелое, но у агентства нет официального подтверждения этой информации.
Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, это дело находится на особом контроле ведомства.
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