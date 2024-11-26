https://ria.ru/20241126/sudokhodstvo-1985881092.html

В российском посольстве раскритиковали влияние Британии на судоходство

В российском посольстве раскритиковали влияние Британии на судоходство - РИА Новости, 26.11.2024

В российском посольстве раскритиковали влияние Британии на судоходство

Великобритания по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире, заявили в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T20:47

2024-11-26T20:47

2024-11-26T20:47

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Великобритания по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире, заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя британские санкции против связанных с Россией судов. "Великобритания, некогда носившая гордое звание "владычицы морей", по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. В понедельник Великобритании ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, в том числе против нефтяных и химических танкеров.

https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960869026.html

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великобритания, россия, в мире