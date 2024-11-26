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В российском посольстве раскритиковали влияние Британии на судоходство - РИА Новости, 26.11.2024
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20:47 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/sudokhodstvo-1985881092.html
В российском посольстве раскритиковали влияние Британии на судоходство
В российском посольстве раскритиковали влияние Британии на судоходство - РИА Новости, 26.11.2024
В российском посольстве раскритиковали влияние Британии на судоходство
Великобритания по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире, заявили в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:47
2024-11-26T20:47
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Великобритания по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире, заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя британские санкции против связанных с Россией судов. "Великобритания, некогда носившая гордое звание "владычицы морей", по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. В понедельник Великобритании ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, в том числе против нефтяных и химических танкеров.
https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960869026.html
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великобритания, россия, в мире
Великобритания, Россия, В мире
В российском посольстве раскритиковали влияние Британии на судоходство

Посольство РФ: Британия превращается в источник проблем для судоходства в мире

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Великобритания по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире, заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя британские санкции против связанных с Россией судов.
"Великобритания, некогда носившая гордое звание "владычицы морей", по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
В понедельник Великобритании ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, в том числе против нефтяных и химических танкеров.
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Британии
20 июля, 06:07
 
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