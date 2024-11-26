https://ria.ru/20241126/starokonstantinov-1985706647.html

Российские войска нанесли удары по аэродрому и складу в Староконстантинове

Российские войска нанесли удары по аэродрому и складу в Староконстантинове - РИА Новости, 26.11.2024

Российские войска нанесли удары по аэродрому и складу в Староконстантинове

Удары нанесены в ночь на вторник по аэродрому и складу в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области на Украине, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:10

2024-11-26T08:10

2024-11-26T08:47

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

украина

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены в ночь на вторник по аэродрому и складу в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "А ночью сегодня били... В Староконстантинов: аэродром и склад", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

хмельницкая область

украина

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Ольга Фомченкова

хмельницкая область, украина, сергей лебедев, в мире