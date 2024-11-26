https://ria.ru/20241126/starokonstantinov-1985706647.html
Российские войска нанесли удары по аэродрому и складу в Староконстантинове
Российские войска нанесли удары по аэродрому и складу в Староконстантинове - РИА Новости, 26.11.2024
Российские войска нанесли удары по аэродрому и складу в Староконстантинове
Удары нанесены в ночь на вторник по аэродрому и складу в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области на Украине, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:10
2024-11-26T08:10
2024-11-26T08:47
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены в ночь на вторник по аэродрому и складу в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "А ночью сегодня били... В Староконстантинов: аэродром и склад", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, украина, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Сергей Лебедев, В мире
Российские войска нанесли удары по аэродрому и складу в Староконстантинове
В Хмельницкой области нанесли удары по аэродрому и складу в Староконстантинове