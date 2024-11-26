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Добровольцы защищают пути сообщения в Запорожской области - РИА Новости, 26.11.2024
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Добровольцы защищают пути сообщения в Запорожской области
Добровольцы защищают пути сообщения в Запорожской области - РИА Новости, 26.11.2024
Добровольцы защищают пути сообщения в Запорожской области
Добровольцы отряда "БАРС-11" на занимаемых позициях во втором эшелоне между передовыми и тыловыми подразделениями группировки войск "Днепр" обеспечивают... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:54
2024-11-26T07:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноя - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-11" на занимаемых позициях во втором эшелоне между передовыми и тыловыми подразделениями группировки войск "Днепр" обеспечивают надёжную защиту путей сообщения между ними в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Клим". "На данный момент задача нашего подразделения - держать оборону данного участка, на котором мы находимся (второй эшелон обороны - ред.), защита участков, по которым идет снабжение передовых подразделений, и параллельно защита подразделений, которые находятся за нами, - это артиллерия, минометы, тыл", - сказал командир. Он уточнил, что на занятых позициях постоянно ведётся работа по усилению и укреплению огневых точек и фортификационных сооружений для противостояния артиллерии противника. "Вблизи наших позиций начал работать миномет противника, было сразу же выявлено направление и отправлены дроны-разведчики. Было выявлено их место расположения, и уже наша ствольная артиллерия нанесла ответный огонь по их позициям", - добавил "Клим". Собеседник агентства отметил, что после работы артиллерии отряда минометный огонь со стороны ВСУ сразу прекратился.
https://ria.ru/20241114/bogomaz-1983721305.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Добровольцы защищают пути сообщения в Запорожской области

Добровольцы "БАРС-11" обеспечивают защиту путей сообщения в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноя - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-11" на занимаемых позициях во втором эшелоне между передовыми и тыловыми подразделениями группировки войск "Днепр" обеспечивают надёжную защиту путей сообщения между ними в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Клим".
"На данный момент задача нашего подразделения - держать оборону данного участка, на котором мы находимся (второй эшелон обороны - ред.), защита участков, по которым идет снабжение передовых подразделений, и параллельно защита подразделений, которые находятся за нами, - это артиллерия, минометы, тыл", - сказал командир.
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Он уточнил, что на занятых позициях постоянно ведётся работа по усилению и укреплению огневых точек и фортификационных сооружений для противостояния артиллерии противника.
"Вблизи наших позиций начал работать миномет противника, было сразу же выявлено направление и отправлены дроны-разведчики. Было выявлено их место расположения, и уже наша ствольная артиллерия нанесла ответный огонь по их позициям", - добавил "Клим".
Собеседник агентства отметил, что после работы артиллерии отряда минометный огонь со стороны ВСУ сразу прекратился.
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