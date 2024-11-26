https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985704374.html

Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко

Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 26.11.2024

Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко

Силы РФ продвинулись на купянском участке фронта, в Купянске идут городские бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:37

2024-11-26T07:37

2024-11-26T07:37

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Силы РФ продвинулись на купянском участке фронта, в Купянске идут городские бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "На купянском направлении ВС РФ продолжают продавливать оборону противника и улучшать свое тактическое положение. В ходе активных освободительных действий наши войска заняли более выгодные позиции западнее Мясютовки. В самом Купянске идут городские бои", - сообщил Марочко. По его словам, невзирая на украинские контратаки, ВС РФ удерживают ранее занятые рубежи. "Северо-западнее Табаевки удалось вклиниться в оборону противника. В районе Стельмаховки российские войска выбили украинских боевиков с опорного пункта и немного выровняли положение передовых порядков. Южнее Купянска ВС РФ развивают успех из Сеньково по направлению Глушковки и Загрызово", - добавил Марочко.

https://ria.ru/20241122/solntsepek-1985119104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность