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Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985704374.html
Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко
Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 26.11.2024
Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко
Силы РФ продвинулись на купянском участке фронта, в Купянске идут городские бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:37
2024-11-26T07:37
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Силы РФ продвинулись на купянском участке фронта, в Купянске идут городские бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "На купянском направлении ВС РФ продолжают продавливать оборону противника и улучшать свое тактическое положение. В ходе активных освободительных действий наши войска заняли более выгодные позиции западнее Мясютовки. В самом Купянске идут городские бои", - сообщил Марочко. По его словам, невзирая на украинские контратаки, ВС РФ удерживают ранее занятые рубежи. "Северо-западнее Табаевки удалось вклиниться в оборону противника. В районе Стельмаховки российские войска выбили украинских боевиков с опорного пункта и немного выровняли положение передовых порядков. Южнее Купянска ВС РФ развивают успех из Сеньково по направлению Глушковки и Загрызово", - добавил Марочко.
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россия, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко

Марочко: в Купянске идут бои, ВС России заняли выгодные позиции у Мясютовки

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР у дома в Купянске
Боец МВД ЛНР у дома в Купянске - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец МВД ЛНР у дома в Купянске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Силы РФ продвинулись на купянском участке фронта, в Купянске идут городские бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"На купянском направлении ВС РФ продолжают продавливать оборону противника и улучшать свое тактическое положение. В ходе активных освободительных действий наши войска заняли более выгодные позиции западнее Мясютовки. В самом Купянске идут городские бои", - сообщил Марочко.
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"Солнцепек" выжег опорный пункт ВСУ под Купянском
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По его словам, невзирая на украинские контратаки, ВС РФ удерживают ранее занятые рубежи.
"Северо-западнее Табаевки удалось вклиниться в оборону противника. В районе Стельмаховки российские войска выбили украинских боевиков с опорного пункта и немного выровняли положение передовых порядков. Южнее Купянска ВС РФ развивают успех из Сеньково по направлению Глушковки и Загрызово", - добавил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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