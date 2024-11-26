https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985704374.html
Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко
Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 26.11.2024
Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко
Силы РФ продвинулись на купянском участке фронта, в Купянске идут городские бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:37
2024-11-26T07:37
2024-11-26T07:37
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Силы РФ продвинулись на купянском участке фронта, в Купянске идут городские бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "На купянском направлении ВС РФ продолжают продавливать оборону противника и улучшать свое тактическое положение. В ходе активных освободительных действий наши войска заняли более выгодные позиции западнее Мясютовки. В самом Купянске идут городские бои", - сообщил Марочко. По его словам, невзирая на украинские контратаки, ВС РФ удерживают ранее занятые рубежи. "Северо-западнее Табаевки удалось вклиниться в оборону противника. В районе Стельмаховки российские войска выбили украинских боевиков с опорного пункта и немного выровняли положение передовых порядков. Южнее Купянска ВС РФ развивают успех из Сеньково по направлению Глушковки и Загрызово", - добавил Марочко.
https://ria.ru/20241122/solntsepek-1985119104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Силы России продвинулись на Купянском направлении, заявил Марочко
Марочко: в Купянске идут бои, ВС России заняли выгодные позиции у Мясютовки