https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702870.html
Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами
Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами - РИА Новости, 26.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами
Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали более трех десятков украинских беспилотников над семью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:14
2024-11-26T07:14
2024-11-26T10:35
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
брянская область
беспилотники
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали более трех десятков украинских беспилотников над семью регионами России, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.Так, над Ростовской областью сбили 24 дрона, над Брянской — пять, над Белгородской и Курской — по три, над Орловской и Воронежской — по одному, а над Крымом — два.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах падения беспилотников не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html
https://ria.ru/20241125/fsb-1985507103.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, ростовская область, брянская область, беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Брянская область, Беспилотники, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами
ПВО за ночь ликвидировала 39 дронов ВСУ над 7 регионами России