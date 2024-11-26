https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702870.html

Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами

Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами - РИА Новости, 26.11.2024

Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами

Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали более трех десятков украинских беспилотников над семью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:14

2024-11-26T07:14

2024-11-26T10:35

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

ростовская область

брянская область

беспилотники

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали более трех десятков украинских беспилотников над семью регионами России, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.Так, над Ростовской областью сбили 24 дрона, над Брянской — пять, над Белгородской и Курской — по три, над Орловской и Воронежской — по одному, а над Крымом — два.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах падения беспилотников не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html

https://ria.ru/20241125/fsb-1985507103.html

россия

ростовская область

брянская область

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Дарья Буймова

россия, безопасность, ростовская область, брянская область, беспилотники, вооруженные силы украины