https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985701542.html

ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области

ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области

Артиллерия ВСУ полностью уничтожает гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома и храмы в прифронтовых районах Запорожской области, передает... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:38

2024-11-26T06:38

2024-11-26T06:38

специальная военная операция на украине

происшествия

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 26 ноя - РИА Новости. Артиллерия ВСУ полностью уничтожает гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома и храмы в прифронтовых районах Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Артиллерия ВСУ круглосуточно ведет прицельный огонь по домам, школам, административным зданиям и храмам в нескольких километрах от передовой. В одном из опустевших прифронтовых населенных пунктов побывал корреспондент РИА Новости. На снятых в самом населенном пункте кадрах агентства видно, что дома стоят разбитыми, с выбитыми окнами, столбы ЛЭП завалены, провода оборваны, некоторые строения и жилые дома, а также православный храм уничтожены полностью.

https://ria.ru/20241126/tanki-1985696864.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия