https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985701542.html
ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области
ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области
Артиллерия ВСУ полностью уничтожает гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома и храмы в прифронтовых районах Запорожской области, передает... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:38
2024-11-26T06:38
2024-11-26T06:38
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 26 ноя - РИА Новости. Артиллерия ВСУ полностью уничтожает гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома и храмы в прифронтовых районах Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Артиллерия ВСУ круглосуточно ведет прицельный огонь по домам, школам, административным зданиям и храмам в нескольких километрах от передовой. В одном из опустевших прифронтовых населенных пунктов побывал корреспондент РИА Новости. На снятых в самом населенном пункте кадрах агентства видно, что дома стоят разбитыми, с выбитыми окнами, столбы ЛЭП завалены, провода оборваны, некоторые строения и жилые дома, а также православный храм уничтожены полностью.
https://ria.ru/20241126/tanki-1985696864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области
Артиллерия ВСУ уничтожает гражданскую инфраструктуру в Запорожской области
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 26 ноя - РИА Новости. Артиллерия ВСУ полностью уничтожает гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома и храмы в прифронтовых районах Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
Артиллерия ВСУ круглосуточно ведет прицельный огонь по домам, школам, административным зданиям и храмам в нескольких километрах от передовой.
В одном из опустевших прифронтовых населенных пунктов побывал корреспондент РИА Новости.
На снятых в самом населенном пункте кадрах агентства видно, что дома стоят разбитыми, с выбитыми окнами, столбы ЛЭП завалены, провода оборваны, некоторые строения и жилые дома, а также православный храм уничтожены полностью.