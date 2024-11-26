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Артиллерия группировки "Центр" уничтожила склад ВСУ в ДНР
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила склад ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.11.2024
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила склад ВСУ в ДНР
Артиллерия группировки войск "Центр" уничтожила склад с боеприпасами и пехоту ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:13
2024-11-26T05:13
2024-11-26T05:14
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ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Центр" уничтожила склад с боеприпасами и пехоту ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил склад с боеприпасами и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 10 километров. Корректировку огня и контроль поражения выявленных целей выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30". Данные, поступившие с беспилотника, подтвердили уничтожение украинских военных.
https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985610764.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила склад ВСУ в ДНР
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила склад и пехоту ВСУ в ДНР