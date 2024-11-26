https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696257.html

Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Курской области

Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024

Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Курской области

Российские штурмовики Су-25 парами нанесли авиаудары по украинской бронетехнике, а также по опорному пункту и живой силе в курском приграничье, и уничтожили их, РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:08

2024-11-26T05:08

2024-11-26T05:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 парами нанесли авиаудары по украинской бронетехнике, а также по опорному пункту и живой силе в курском приграничье, и уничтожили их, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике, опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника, опорный пункт и личный состав ВСУ. После вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - уточнили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолёт готовится к вылету, а также демонстрируется его полёт. Хорошо видно, как лётчик выполняет манёвры, а затем осуществляет ракетный залп. Также показано, как после выполнения задания он возвращается на аэродром вылета.

https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, су-25