https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696257.html
Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Курской области
Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Курской области
Российские штурмовики Су-25 парами нанесли авиаудары по украинской бронетехнике, а также по опорному пункту и живой силе в курском приграничье, и уничтожили их, РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:08
2024-11-26T05:08
2024-11-26T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 парами нанесли авиаудары по украинской бронетехнике, а также по опорному пункту и живой силе в курском приграничье, и уничтожили их, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике, опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника, опорный пункт и личный состав ВСУ. После вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - уточнили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолёт готовится к вылету, а также демонстрируется его полёт. Хорошо видно, как лётчик выполняет манёвры, а затем осуществляет ракетный залп. Также показано, как после выполнения задания он возвращается на аэродром вылета.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696062.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-25
Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Курской области
Минобороны: Су-25 уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в Курской области
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 парами нанесли авиаудары по украинской бронетехнике, а также по опорному пункту и живой силе в курском приграничье, и уничтожили их, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25
нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике, опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ
в приграничных районах Курской области
. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника, опорный пункт и личный состав ВСУ. После вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - уточнили в МО РФ
.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолёт готовится к вылету, а также демонстрируется его полёт. Хорошо видно, как лётчик выполняет манёвры, а затем осуществляет ракетный залп. Также показано, как после выполнения задания он возвращается на аэродром вылета.