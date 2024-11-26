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Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696062.html
Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области
Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области
Потери украинских войск, заблокированных в районе Ольговской рощи в Курской области, были настолько высоки, что "машины вывозили их пачками", пока российские... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:05
2024-11-26T05:05
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
нато
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск, заблокированных в районе Ольговской рощи в Курской области, были настолько высоки, что "машины вывозили их пачками", пока российские войска освобождали эту территорию, сообщил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" с позывным "Як". Минобороны РФ 20 ноября сообщило, что российские военнослужащие завершили уничтожение группировки ВСУ, заблокированной в районе Ольговской рощи в Курской области. "Было их там прилично. Можно сказать, их машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идет, мы продвигаемся вперед", - сказал "Як" в видеоролике Минобороны РФ. Он рассказал, что выдавить ВСУ из небольшого леса в районе Ольговской рощи удалось за счет применения необычной тактики. Две группы российских военнослужащих начали обходить противника с северной и южной сторон через поле, "заползать" в тыл. Кроме того, двое российских бойцов в глубоком тылу заминировали дороги, чтобы техника ВСУ не могла проехать. "Они не были к этому готовы, потому что у них основное внимание было направлено больше на западную сторону, откуда другие группы начинали накатывать", - добавил "Як". Как рассказали в Минобороны РФ, морские пехотинцы Черноморского флота отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области, блокированные в районе Ольговской рощи силы неонацистов пытались держать оборону несколько недель, но были разгромлены. В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. На дорогах возле уничтоженного укрепрайона остались десятки единиц сожженной боевой техники производства стран НАТО, подчеркнули в МО РФ. Также российское военное ведомство показало уничтоженную технику и захваченные гранатометы американского и шведского производства, ликвидированных боевиков, которых, по данным ведомства, после зачистки рощи остались сотни.
https://ria.ru/20240811/vsu-1965509050.html
https://ria.ru/20241117/minoborony-1984273158.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Командир батальона морской пехоты рассказал о потерях ВСУ в Ольговской роще

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Экипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск, заблокированных в районе Ольговской рощи в Курской области, были настолько высоки, что "машины вывозили их пачками", пока российские войска освобождали эту территорию, сообщил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" с позывным "Як".
Минобороны РФ 20 ноября сообщило, что российские военнослужащие завершили уничтожение группировки ВСУ, заблокированной в районе Ольговской рощи в Курской области.
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"Было их там прилично. Можно сказать, их машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идет, мы продвигаемся вперед", - сказал "Як" в видеоролике Минобороны РФ.
Он рассказал, что выдавить ВСУ из небольшого леса в районе Ольговской рощи удалось за счет применения необычной тактики. Две группы российских военнослужащих начали обходить противника с северной и южной сторон через поле, "заползать" в тыл.
Кроме того, двое российских бойцов в глубоком тылу заминировали дороги, чтобы техника ВСУ не могла проехать.
"Они не были к этому готовы, потому что у них основное внимание было направлено больше на западную сторону, откуда другие группы начинали накатывать", - добавил "Як".
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Как рассказали в Минобороны РФ, морские пехотинцы Черноморского флота отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области, блокированные в районе Ольговской рощи силы неонацистов пытались держать оборону несколько недель, но были разгромлены.
В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. На дорогах возле уничтоженного укрепрайона остались десятки единиц сожженной боевой техники производства стран НАТО, подчеркнули в МО РФ.
Также российское военное ведомство показало уничтоженную технику и захваченные гранатометы американского и шведского производства, ликвидированных боевиков, которых, по данным ведомства, после зачистки рощи остались сотни.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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