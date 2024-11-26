https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696062.html

Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024

Российские военные рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Потери украинских войск, заблокированных в районе Ольговской рощи в Курской области, были настолько высоки, что "машины вывозили их пачками", пока российские... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:05

2024-11-26T05:05

2024-11-26T05:05

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

нато

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск, заблокированных в районе Ольговской рощи в Курской области, были настолько высоки, что "машины вывозили их пачками", пока российские войска освобождали эту территорию, сообщил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" с позывным "Як". Минобороны РФ 20 ноября сообщило, что российские военнослужащие завершили уничтожение группировки ВСУ, заблокированной в районе Ольговской рощи в Курской области. "Было их там прилично. Можно сказать, их машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идет, мы продвигаемся вперед", - сказал "Як" в видеоролике Минобороны РФ. Он рассказал, что выдавить ВСУ из небольшого леса в районе Ольговской рощи удалось за счет применения необычной тактики. Две группы российских военнослужащих начали обходить противника с северной и южной сторон через поле, "заползать" в тыл. Кроме того, двое российских бойцов в глубоком тылу заминировали дороги, чтобы техника ВСУ не могла проехать. "Они не были к этому готовы, потому что у них основное внимание было направлено больше на западную сторону, откуда другие группы начинали накатывать", - добавил "Як". Как рассказали в Минобороны РФ, морские пехотинцы Черноморского флота отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области, блокированные в районе Ольговской рощи силы неонацистов пытались держать оборону несколько недель, но были разгромлены. В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. На дорогах возле уничтоженного укрепрайона остались десятки единиц сожженной боевой техники производства стран НАТО, подчеркнули в МО РФ. Также российское военное ведомство показало уничтоженную технику и захваченные гранатометы американского и шведского производства, ликвидированных боевиков, которых, по данным ведомства, после зачистки рощи остались сотни.

https://ria.ru/20240811/vsu-1965509050.html

https://ria.ru/20241117/minoborony-1984273158.html

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964893765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность