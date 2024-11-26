https://ria.ru/20241126/spetsialisty-1985759666.html

Более 140 специалистов в Карелии получили бесплатную землю под ИЖС

Более 140 специалистов в Карелии получили бесплатную землю под ИЖС - РИА Новости, 26.11.2024

Более 140 специалистов в Карелии получили бесплатную землю под ИЖС

С 2017 года 145 специалистов, работающих в сельской местности и в малых городах Карелии, получили бесплатные земельные участки для строительства собственного... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:28

2024-11-26T12:28

2024-11-26T12:28

россия

общество

республика карелия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. С 2017 года 145 специалистов, работающих в сельской местности и в малых городах Карелии, получили бесплатные земельные участки для строительства собственного дома, сообщает пресс-служба республиканского Законодательного собрания. Такое право предусмотрено законом, принятым парламентом Карелии для закрепления кадров на селе. В числе лидеров по предоставлению участков – Прионежский и Пряжинский районы. И. о. председателя Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник в поселке Пряжа встретилась с педагогом-психологом детского сада Валентиной Механиковой, которая воспользовалась данной мерой поддержки и уже строит дом. Однако сначала профессия педагог-психолог не входила в перечень специалистов, кому положена земля. После обращения в парламент республики список был расширен. Кроме того, бесплатные участки в Сосновом бору получили 20 пряжинских специалистов и многодетных семей. По словам министра имущественных и земельных отношений Карелии Сергея Седлецкого, динамика предоставления участков в Пряжинском районе одна из лучших по республике. В свою очередь, Шмаеник отметила, что республиканский закон о предоставлении земли под строительство частного дома специалистам на селе и в малых городах постоянно совершенствуется и дополняется. Участки выделяют работникам здравоохранения, культуры, лесного и сельского хозяйства, пожарным и соцработникам. Чаще всего обращаются учителя, работники системы дополнительного образования и детских садов. Они получили 100 из 145 выданных участков, говорится в сообщении. "Мы видим, что данная мера поддержки востребована. Сейчас мы работаем над тем, чтобы добавить в перечень представителей рабочих профессий. Это предложили сами жители", – добавила парламентарий, ее слова цитирует пресс-служба. Для того чтобы эта возможность появилась, парламент Карелии провел работу по изменению Земельного кодекса России. Теперь каждый субъект страны может давать землю не только специалистам, но и представителям рабочих профессий. В Карелии новый законопроект находится на заключительном этапе разработки. По мнению Шмаеник, он поможет закреплять рабочие кадры на селе и и в малых городах, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241122/vyplaty-1985204585.html

https://realty.ria.ru/20241120/pravitelstvo-1984747342.html

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россия, общество, республика карелия