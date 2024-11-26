https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985891881.html

Министр безопасности Израиля осудил соглашение о прекращении огня с Ливаном

Министр безопасности Израиля осудил соглашение о прекращении огня с Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024

Министр безопасности Израиля осудил соглашение о прекращении огня с Ливаном

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал "исторической ошибкой" соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое, по его мнению, не... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:04

2024-11-26T23:04

2024-11-26T23:04

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал "исторической ошибкой" соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое, по его мнению, не отвечает ключевой цели войны на северной арене - возвращению десятков тысяч эвакуированных жителей в свои дома. "Почему я против соглашения с Ливаном. Это не прекращение огня. Это возврат к концепции "тишина в обмен на тишину", и мы уже видели, к чему это ведет. Это соглашение не отвечает цели войны - благополучному возвращению жителей севера в свои дома. Соглашение с ливанской армией писано вилами по воде. Ливанская армия вообще не обладает авторитетом и уж тем более не имеет возможности одолеть "Хезболлах"", - написал крайне правый политик в социальной сети X. По словам Бен-Гвира, для ухода из Ливана Израилю нужен собственный пояс безопасности. "В противном случае ракеты будут запущены... по всему северу и всему Государству Израиль, и, наконец, нам снова придется вернуться в Ливан. Это историческая ошибка!" - подчеркнул министр. Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном.

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в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024