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Министр безопасности Израиля осудил соглашение о прекращении огня с Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024
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23:04 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985891881.html
Министр безопасности Израиля осудил соглашение о прекращении огня с Ливаном
Министр безопасности Израиля осудил соглашение о прекращении огня с Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024
Министр безопасности Израиля осудил соглашение о прекращении огня с Ливаном
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал "исторической ошибкой" соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое, по его мнению, не... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:04
2024-11-26T23:04
в мире
ливан
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал "исторической ошибкой" соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое, по его мнению, не отвечает ключевой цели войны на северной арене - возвращению десятков тысяч эвакуированных жителей в свои дома. "Почему я против соглашения с Ливаном. Это не прекращение огня. Это возврат к концепции "тишина в обмен на тишину", и мы уже видели, к чему это ведет. Это соглашение не отвечает цели войны - благополучному возвращению жителей севера в свои дома. Соглашение с ливанской армией писано вилами по воде. Ливанская армия вообще не обладает авторитетом и уж тем более не имеет возможности одолеть "Хезболлах"", - написал крайне правый политик в социальной сети X. По словам Бен-Гвира, для ухода из Ливана Израилю нужен собственный пояс безопасности. "В противном случае ракеты будут запущены... по всему северу и всему Государству Израиль, и, наконец, нам снова придется вернуться в Ливан. Это историческая ошибка!" - подчеркнул министр. Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном.
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в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Министр безопасности Израиля осудил соглашение о прекращении огня с Ливаном

Министр нацбезопасности Израиля назвал исторической ошибкой соглашение с Ливаном

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИтамар Бен-Гвир
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал "исторической ошибкой" соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое, по его мнению, не отвечает ключевой цели войны на северной арене - возвращению десятков тысяч эвакуированных жителей в свои дома.
"Почему я против соглашения с Ливаном. Это не прекращение огня. Это возврат к концепции "тишина в обмен на тишину", и мы уже видели, к чему это ведет. Это соглашение не отвечает цели войны - благополучному возвращению жителей севера в свои дома. Соглашение с ливанской армией писано вилами по воде. Ливанская армия вообще не обладает авторитетом и уж тем более не имеет возможности одолеть "Хезболлах"", - написал крайне правый политик в социальной сети X.
По словам Бен-Гвира, для ухода из Ливана Израилю нужен собственный пояс безопасности.
"В противном случае ракеты будут запущены... по всему северу и всему Государству Израиль, и, наконец, нам снова придется вернуться в Ливан. Это историческая ошибка!" - подчеркнул министр.
Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном
Вчера, 21:33
 
В миреЛиванИзраильБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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