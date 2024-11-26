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Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане - РИА Новости, 26.11.2024
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22:48 26.11.2024 (обновлено: 23:40 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985890913.html
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане - РИА Новости, 26.11.2024
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, передает 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:48
2024-11-26T23:40
израиль
ливан
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
биньямин нетаньяху
хезболла
оон
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, передает 12-й канал израильского телевидения."Оно вступит в силу завтра, в 10:00 утра (11:00 мск)", — говорится в сообщении.На этом фоне ЦАХАЛ сообщила, что на севере и в центре Израиля запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.О возможности заключения этой сделки СМИ писали последние несколько дней. Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представит план прекращения огня военно-политическому кабинету. При этом он отметил, что Тель-Авив оставляет за собой полную свободу действий в согласии с США и если движение "Хезболла" попытается вооружиться или запустить ракету, то, по его словам, ЦАХАЛ нанесет ответный удар.В начале ноября гостелерадиокомпания Kan опубликовала американский проект соглашения между Израилем и "Хезболлой", согласно которому юг Ливана будут контролировать только вооруженные силы страны и миротворцы ООН в соответствии с Резолюцией 1701, а ЦАХАЛ полностью выведет свои войска с этой территории в течение семи дней после прекращения огня.Обострение конфликтаИзраиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых уже погибло более 13,7 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985868768.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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израиль, ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, хамас
Израиль, Ливан, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, ХАМАС
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля утвердил план по прекращению огня с Ливаном

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, передает 12-й канал израильского телевидения.
"Оно вступит в силу завтра, в 10:00 утра (11:00 мск)", — говорится в сообщении.
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На этом фоне ЦАХАЛ сообщила, что на севере и в центре Израиля запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.
О возможности заключения этой сделки СМИ писали последние несколько дней. Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представит план прекращения огня военно-политическому кабинету. При этом он отметил, что Тель-Авив оставляет за собой полную свободу действий в согласии с США и если движение "Хезболла" попытается вооружиться или запустить ракету, то, по его словам, ЦАХАЛ нанесет ответный удар.
В начале ноября гостелерадиокомпания Kan опубликовала американский проект соглашения между Израилем и "Хезболлой", согласно которому юг Ливана будут контролировать только вооруженные силы страны и миротворцы ООН в соответствии с Резолюцией 1701, а ЦАХАЛ полностью выведет свои войска с этой территории в течение семи дней после прекращения огня.
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Обострение конфликта

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых уже погибло более 13,7 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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ИзраильЛиванВ миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Биньямин НетаньяхуХезболлаООНХАМАС
 
 
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