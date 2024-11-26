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Молдавия и Сербия заинтересованы в снятии санкций США с ГПБ, заявил эксперт - РИА Новости, 26.11.2024
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14:47 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/snyatie-1985797462.html
Молдавия и Сербия заинтересованы в снятии санкций США с ГПБ, заявил эксперт
Молдавия и Сербия заинтересованы в снятии санкций США с ГПБ, заявил эксперт - РИА Новости, 26.11.2024
Молдавия и Сербия заинтересованы в снятии санкций США с ГПБ, заявил эксперт
Помимо Турции, запросить исключение из-под санкций США для Газпромбанка (ГПБ) могут Молдавия и Сербия, так как такой порядок расчета за российский газ для них... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:47
2024-11-26T14:47
турция
сша
россия
игорь юшков
дмитрий песков
газпромбанк
фонд национальной энергетической безопасности
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помимо Турции, запросить исключение из-под санкций США для Газпромбанка (ГПБ) могут Молдавия и Сербия, так как такой порядок расчета за российский газ для них удобнее, сообщил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Турции необходимо получить от США исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил ранее во вторник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Юшков напомнил, что после введения санкций компании обычно запрашивают разъяснения о том, как эти ограничения должны быть выполнены. В рамках этой процедуры они также могут высказать свои пожелания и запросить исключения. То есть подобные требования уже могли выдвинуть и другие страны, не только Турция, которая вышла с публичным заявлением. "Я думаю, для Турции проще всего работать с Газпромбанком, хотя они и не обязаны это делать. Кто еще может пострадать из тех, кто не входит в список недружных стран. Молдавия и Сербия покупают российский трубопроводный газ, но не обязаны пользоваться схемой через Газпромбанк. Для них исключение из-под санкций США - это наиболее простой, хоть и не единственный вариант", - считает собеседник агентства. Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по Газпромбанку, анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил ранее РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против Газпромбанка, написал в субботу Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодных температур.
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
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турция, сша, россия, игорь юшков, дмитрий песков, газпромбанк, фонд национальной энергетической безопасности, санкции в отношении россии, в мире
Турция, США, Россия, Игорь Юшков, Дмитрий Песков, Газпромбанк, Фонд национальной энергетической безопасности, Санкции в отношении России, В мире
Молдавия и Сербия заинтересованы в снятии санкций США с ГПБ, заявил эксперт

Экономист Юшков: Молдавия и Сербия заинтересованы в снятии санкций США с ГПБ

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помимо Турции, запросить исключение из-под санкций США для Газпромбанка (ГПБ) могут Молдавия и Сербия, так как такой порядок расчета за российский газ для них удобнее, сообщил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Турции необходимо получить от США исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил ранее во вторник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
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23 ноября, 16:30
Юшков напомнил, что после введения санкций компании обычно запрашивают разъяснения о том, как эти ограничения должны быть выполнены. В рамках этой процедуры они также могут высказать свои пожелания и запросить исключения. То есть подобные требования уже могли выдвинуть и другие страны, не только Турция, которая вышла с публичным заявлением.
"Я думаю, для Турции проще всего работать с Газпромбанком, хотя они и не обязаны это делать. Кто еще может пострадать из тех, кто не входит в список недружных стран. Молдавия и Сербия покупают российский трубопроводный газ, но не обязаны пользоваться схемой через Газпромбанк. Для них исключение из-под санкций США - это наиболее простой, хоть и не единственный вариант", - считает собеседник агентства.
Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по Газпромбанку, анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил ранее РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против Газпромбанка, написал в субботу Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодных температур.
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ТурцияСШАРоссияИгорь ЮшковДмитрий ПесковГазпромбанкФонд национальной энергетической безопасностиСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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