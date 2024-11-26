https://ria.ru/20241126/snezhnoe-1985693941.html
Вильфанд сообщил о почти полностью заснеженной территории России
Вильфанд сообщил о почти полностью заснеженной территории России - РИА Новости, 26.11.2024
Вильфанд сообщил о почти полностью заснеженной территории России
Снег лежит уже более чем на 90% территории России, его еще нет на юге Центральной России, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в юго-западной части... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:15
2024-11-26T04:15
2024-11-26T04:15
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Снег лежит уже более чем на 90% территории России, его еще нет на юге Центральной России, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в юго-западной части Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Уже более 90% территории покрыто снегом", — сказал собеседник агентства. По его словам, снегом покрыты вся азиатская часть России, Урал, Северо-Западный федеральный округ и северная половина Центральной России. "В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском местами снег, сейчас похолодание произойдет, и там тоже пойдет снег, но всё-таки там дневные температуры будут положительными… и юго-западная часть Приволжского федерального округа тоже пока без снега", — добавил метеоролог.
https://ria.ru/20241120/sneg-1984752476.html
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поволжье, россия, северо-кавказский федеральный округ, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Поволжье, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд сообщил о почти полностью заснеженной территории России
По словам Вильфанда, 90 процентов территории страны уже покрыты снегом
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Снег лежит уже более чем на 90% территории России, его еще нет на юге Центральной России, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в юго-западной части Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Уже более 90% территории покрыто снегом", — сказал собеседник агентства.
По его словам, снегом покрыты вся азиатская часть России, Урал, Северо-Западный федеральный округ и северная половина Центральной России.
"В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском местами снег, сейчас похолодание произойдет, и там тоже пойдет снег, но всё-таки там дневные температуры будут положительными… и юго-западная часть Приволжского федерального округа тоже пока без снега", — добавил метеоролог.