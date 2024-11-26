https://ria.ru/20241126/snezhnoe-1985693941.html

Вильфанд сообщил о почти полностью заснеженной территории России

Вильфанд сообщил о почти полностью заснеженной территории России - РИА Новости, 26.11.2024

Вильфанд сообщил о почти полностью заснеженной территории России

Снег лежит уже более чем на 90% территории России, его еще нет на юге Центральной России, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в юго-западной части... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:15

2024-11-26T04:15

2024-11-26T04:15

поволжье

россия

северо-кавказский федеральный округ

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Снег лежит уже более чем на 90% территории России, его еще нет на юге Центральной России, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в юго-западной части Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Уже более 90% территории покрыто снегом", — сказал собеседник агентства. По его словам, снегом покрыты вся азиатская часть России, Урал, Северо-Западный федеральный округ и северная половина Центральной России. "В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском местами снег, сейчас похолодание произойдет, и там тоже пойдет снег, но всё-таки там дневные температуры будут положительными… и юго-западная часть Приволжского федерального округа тоже пока без снега", — добавил метеоролог.

https://ria.ru/20241120/sneg-1984752476.html

поволжье

россия

северо-кавказский федеральный округ

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поволжье, россия, северо-кавказский федеральный округ, роман вильфанд, гидрометцентр, погода