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СК завершил следственные действия по делу экс-замглавы МЧС о мошенничестве
СК завершил следственные действия по делу экс-замглавы МЧС о мошенничестве - РИА Новости, 26.11.2024
СК завершил следственные действия по делу экс-замглавы МЧС о мошенничестве
Завершены следственные действия по делу против бывшего замглавы МЧС Павла Барышева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:04
2024-11-26T17:04
2024-11-26T17:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Завершены следственные действия по делу против бывшего замглавы МЧС Павла Барышева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в СК РФ.Как установлено следствием, Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением и предоставил их в суд. На основании указанных документов суд вынес решение о предоставлении Барышеву трехкомнатной квартиры в Московском регионе. Своими преступными действиями Барышев причинил ущерб государству на сумму не менее 20 млн рублей."Следственным комитетом Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и фальсификации доказательств в суде (часть 4 статья 159, часть 1 статья 303 УК РФ)", - говорится в сообщении.Также на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.Отмечается, что после ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
СК завершил следственные действия по делу экс-замглавы МЧС о мошенничестве
СК завершил следственные действия по делу экс-замглавы МЧС Барышева