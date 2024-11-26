https://ria.ru/20241126/serpuhov-1985852278.html

В Серпухове горит животноводческая ферма

В Серпухове горит животноводческая ферма - РИА Новости, 26.11.2024

В Серпухове горит животноводческая ферма

Животноводческая ферма горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, выведено 100 голов крупного рогатого скота, угрозы распространения огня нет, сообщило МЧС РФ РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:07

2024-11-26T18:07

2024-11-26T18:07

происшествия

серпухов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Животноводческая ферма горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, выведено 100 голов крупного рогатого скота, угрозы распространения огня нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Подмосковье. В Серпухове горит животноводческая ферма на 1200 квадратных метрах. Выведено 100 голов крупного рогатого скота. Угрозы распространения огня нет. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении МЧС.Уточняется, что на месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20241108/mchs-1982562536.html

серпухов

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происшествия, серпухов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)