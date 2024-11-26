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В Серпухове горит животноводческая ферма - РИА Новости, 26.11.2024
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18:07 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/serpuhov-1985852278.html
В Серпухове горит животноводческая ферма
В Серпухове горит животноводческая ферма - РИА Новости, 26.11.2024
В Серпухове горит животноводческая ферма
Животноводческая ферма горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, выведено 100 голов крупного рогатого скота, угрозы распространения огня нет, сообщило МЧС РФ РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:07
2024-11-26T18:07
происшествия
серпухов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Животноводческая ферма горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, выведено 100 голов крупного рогатого скота, угрозы распространения огня нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Подмосковье. В Серпухове горит животноводческая ферма на 1200 квадратных метрах. Выведено 100 голов крупного рогатого скота. Угрозы распространения огня нет. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении МЧС.Уточняется, что на месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20241108/mchs-1982562536.html
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происшествия, серпухов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Серпухов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Серпухове горит животноводческая ферма

В Серпухове загорелась животноводческая ферма на 1200 квадратных метрах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль пожарной службы МЧС России
Автомобиль пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Животноводческая ферма горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, выведено 100 голов крупного рогатого скота, угрозы распространения огня нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Подмосковье. В Серпухове горит животноводческая ферма на 1200 квадратных метрах. Выведено 100 голов крупного рогатого скота. Угрозы распространения огня нет. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что на месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.
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