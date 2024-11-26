https://ria.ru/20241126/serpuhov-1985852278.html
В Серпухове горит животноводческая ферма
В Серпухове горит животноводческая ферма - РИА Новости, 26.11.2024
В Серпухове горит животноводческая ферма
Животноводческая ферма горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, выведено 100 голов крупного рогатого скота, угрозы распространения огня нет, сообщило МЧС РФ РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:07
2024-11-26T18:07
2024-11-26T18:07
происшествия
серпухов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931409155_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5017078e9e74b288575a60f9f4501654.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Животноводческая ферма горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, выведено 100 голов крупного рогатого скота, угрозы распространения огня нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Подмосковье. В Серпухове горит животноводческая ферма на 1200 квадратных метрах. Выведено 100 голов крупного рогатого скота. Угрозы распространения огня нет. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении МЧС.Уточняется, что на месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20241108/mchs-1982562536.html
серпухов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931409155_664:185:3078:1995_1920x0_80_0_0_6e6b5bcbbf937c440d4fd62e4b5521fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серпухов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Серпухов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Серпухове горит животноводческая ферма
В Серпухове загорелась животноводческая ферма на 1200 квадратных метрах