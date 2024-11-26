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Процесс признания семей и граждан малоимущими в Чувашии сократили вдвое - РИА Новости, 26.11.2024
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16:28 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/semi-1985824423.html
Процесс признания семей и граждан малоимущими в Чувашии сократили вдвое
Процесс признания семей и граждан малоимущими в Чувашии сократили вдвое - РИА Новости, 26.11.2024
Процесс признания семей и граждан малоимущими в Чувашии сократили вдвое
Благодаря применению принципов бережливого производства, в Чувашии был полностью переведен в электронный формат и тем самым вдвое сокращен процесс... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:28
2024-11-26T16:28
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/26/1520652607_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_68325a798eadbdc545cfe65b876a9dac.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Благодаря применению принципов бережливого производства, в Чувашии был полностью переведен в электронный формат и тем самым вдвое сокращен процесс предоставления государственной услуги по регистрации малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, сообщает пресс-служба правительства региона. Бумажные носители полностью исключены из процесса, сокращен перечень предоставления сведений (документов), что ускорило обработку заявок и снизило срок получения услуги с 10 до 5 дней. "Такой переход позволил существенно упростить процесс подачи заявления, проверки данных и принятия решений, делая господдержку граждан более доступной и прозрачной. Сама услуга способствуют созданию более эффективной и удобной системы поддержки малоимущих семей и одиноких граждан, что соответствует принципам бережливого производства", – отметила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, ее слова цитирует пресс-служба. По данным Минтруда Чувашии, в общей сложно получены заявлений от 12155 семей, из них после 1 апреля в электронном виде – 10660 (87,7%). На 1 ноября зарегистрировано 4958 малоимущих, это 46,5% от подавших заявление в электронном виде. Министр пояснила, что далее планируется уже на основании этого реестра назначать и рассматривать меры поддержки, которые зависят от данного критерия имущественной и финансовой обеспеченности граждан". "На новом этапе развития страны бережливое производство в нашей работе становится уже обязательными с точки зрения трансформации государственного управления, обеспечения эффективности выполнения наших государственных, муниципальных функций, всех других процессов, связанных с доведением до людей услуг в рамках клентоориентированности, обеспечения за счет этого более эффективного использования бюджетных средств", – приводятся в пресс-службе слова главы Чувашии Олега Николаева. Как сообщил заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Бельцов, есть и проекты в рамках "Эффективного региона", которые уже получили признание на федеральном уровне. Всего, по данным Минэкономразвития Чувашии, в настоящее время в проекте "Эффективный регион" участвует 93 организации с 668 проектами, в том числе 141 начат в 2024 году, и более 1,7 тысячи членов проектных команд. Экономия от реализации проектов оценочно составляет более 556 тысяч часов рабочего времени, стоимость которого составляет более 143 миллонов рублей. Каждому исполнительному органу республики и администрациям муниципальных и городских округов поручено инициировать ежеквартально не менее одного проекта оптимизации деятельности. "Если в среднем посмотреть, движемся неплохо. Но если посмотреть на детали – деятельность отдельных муниципалитетов и ведомств, видим, что резервы – колоссальные. Здесь попросил бы пересмотреть ту работу, которая организована. Если мы хотим что-то поменять и получить другой результат, надо эти изменения творить, творить здесь и сейчас каждому на своем рабочем месте. Надо начинать с руководителя, а дальше волну запускать до самих ведомств, отраслей, чтобы охватить изменениями все процессы. Тогда будет результат. Поддерживаю предложение поощрить тех, кто смог не только реализовать проект, но и соответствующим образом его оформить и представить на федеральном уровне. Это дорогого стоит, поэтому прошу, соответствующее предложение внести", – резюмировал глава Чувашии. Глава республики поручил в рамках организации центра компетенций государственных и муниципальных служащих обеспечить обучение всех служащих инструментам бережливого производства. "Это должна быть неотъемлемая составляющая компетенций государственных служащих. Поэтому ее надо сделать обязательной составляющей программы и переподготовки, и работы с резервом кадров на всех стадиях и этапах", – отметил Николаев. С этой целью ведется работа по запуску отраслевых "фабрик процессов". Так, 364 представителя министерств и ведомств, органов местного самоуправления и Госсовета Чувашии прошли обучение на их данных, из них 116 человек - в 2024 году. Анализ показывает потребность в обучении на "фабрике офисных процессов" еще свыше 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20241121/chuvashiya-1985082495.html
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Процесс признания семей и граждан малоимущими в Чувашии сократили вдвое

В Чувашии вдвое сократили процесс регистрации малоимущих семей и граждан

© Depositphotos.com / alexnikitЧебоксары
Чебоксары - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Depositphotos.com / alexnikit
Чебоксары. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Благодаря применению принципов бережливого производства, в Чувашии был полностью переведен в электронный формат и тем самым вдвое сокращен процесс предоставления государственной услуги по регистрации малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.
Бумажные носители полностью исключены из процесса, сокращен перечень предоставления сведений (документов), что ускорило обработку заявок и снизило срок получения услуги с 10 до 5 дней.
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"Такой переход позволил существенно упростить процесс подачи заявления, проверки данных и принятия решений, делая господдержку граждан более доступной и прозрачной. Сама услуга способствуют созданию более эффективной и удобной системы поддержки малоимущих семей и одиноких граждан, что соответствует принципам бережливого производства", – отметила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, ее слова цитирует пресс-служба.
По данным Минтруда Чувашии, в общей сложно получены заявлений от 12155 семей, из них после 1 апреля в электронном виде – 10660 (87,7%). На 1 ноября зарегистрировано 4958 малоимущих, это 46,5% от подавших заявление в электронном виде.
Министр пояснила, что далее планируется уже на основании этого реестра назначать и рассматривать меры поддержки, которые зависят от данного критерия имущественной и финансовой обеспеченности граждан".
"На новом этапе развития страны бережливое производство в нашей работе становится уже обязательными с точки зрения трансформации государственного управления, обеспечения эффективности выполнения наших государственных, муниципальных функций, всех других процессов, связанных с доведением до людей услуг в рамках клентоориентированности, обеспечения за счет этого более эффективного использования бюджетных средств", – приводятся в пресс-службе слова главы Чувашии Олега Николаева.
Как сообщил заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Бельцов, есть и проекты в рамках "Эффективного региона", которые уже получили признание на федеральном уровне.
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Всего, по данным Минэкономразвития Чувашии, в настоящее время в проекте "Эффективный регион" участвует 93 организации с 668 проектами, в том числе 141 начат в 2024 году, и более 1,7 тысячи членов проектных команд. Экономия от реализации проектов оценочно составляет более 556 тысяч часов рабочего времени, стоимость которого составляет более 143 миллонов рублей. Каждому исполнительному органу республики и администрациям муниципальных и городских округов поручено инициировать ежеквартально не менее одного проекта оптимизации деятельности.
"Если в среднем посмотреть, движемся неплохо. Но если посмотреть на детали – деятельность отдельных муниципалитетов и ведомств, видим, что резервы – колоссальные. Здесь попросил бы пересмотреть ту работу, которая организована. Если мы хотим что-то поменять и получить другой результат, надо эти изменения творить, творить здесь и сейчас каждому на своем рабочем месте. Надо начинать с руководителя, а дальше волну запускать до самих ведомств, отраслей, чтобы охватить изменениями все процессы. Тогда будет результат. Поддерживаю предложение поощрить тех, кто смог не только реализовать проект, но и соответствующим образом его оформить и представить на федеральном уровне. Это дорогого стоит, поэтому прошу, соответствующее предложение внести", – резюмировал глава Чувашии.
Глава республики поручил в рамках организации центра компетенций государственных и муниципальных служащих обеспечить обучение всех служащих инструментам бережливого производства.
"Это должна быть неотъемлемая составляющая компетенций государственных служащих. Поэтому ее надо сделать обязательной составляющей программы и переподготовки, и работы с резервом кадров на всех стадиях и этапах", – отметил Николаев.
С этой целью ведется работа по запуску отраслевых "фабрик процессов". Так, 364 представителя министерств и ведомств, органов местного самоуправления и Госсовета Чувашии прошли обучение на их данных, из них 116 человек - в 2024 году. Анализ показывает потребность в обучении на "фабрике офисных процессов" еще свыше 1,2 тысячи человек.
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