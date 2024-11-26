https://ria.ru/20241126/selidovo-1985767495.html
Очевидец рассказал о колумбийских наемниках в Селидово
Очевидец рассказал о колумбийских наемниках в Селидово - РИА Новости, 26.11.2024
Очевидец рассказал о колумбийских наемниках в Селидово
Колумбийских наемников видели в Селидово незадолго до его освобождения российскими войсками, рассказал РИА Новости местный житель Дмитрий, эвакуированный из... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:56
2024-11-26T12:56
2024-11-26T15:40
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Колумбийских наемников видели в Селидово незадолго до его освобождения российскими войсками, рассказал РИА Новости местный житель Дмитрий, эвакуированный из города."Когда у нас еще магазины работали, был у нас на рынке магазин "Аврора", минимаркет. Туда конкретно заходили, я в очереди стоял, как раз на кассе. Трое заходили, колумбийцы: шевроны "Колумбия", ну и, соответственно, внешний вид — то есть никак не перепутаешь", — объяснил он.По его словам, наемники были в камуфляжной форме с соответствующими шевронами на английском языке. Вооруженные автоматами наемники заходили в магазин за покупками, добавил очевидец.В начале ноября украинский военнопленный Владимир Николенко сообщил РИА Новости, что в украинский военный госпиталь в Константиновке привозили множество раненых колумбийских наемников. Кроме того, не раз появлялись свидетельства присутствия наемников из Колумбии и на других участках фронта. А в августе ФСБ задержала двоих колумбийцев по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.Власти Колумбии выражали обеспокоенность участием своих граждан в конфликте на Украине и требовали по дипломатическим каналам прекратить их вербовку. В середине ноября глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо посетил Россию и договорился с российским коллегой Сергеем Лавровым о создании группы, которая займется анализом ситуации с наемниками.
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
https://ria.ru/20241121/selidovo-1985032343.html
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Очевидец о колумбийских наемниках в Селидово
Перед освобождением Селидово в ДНР в городе были замечены колумбийские наемники, сообщил РИА Новости очевидец.
2024-11-26T12:56
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селидово, донецкая народная республика, константиновка, киев
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Киев
Очевидец рассказал о колумбийских наемниках в Селидово
Перед освобождением Селидово в ДНР в городе были колумбийские наемники