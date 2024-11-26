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Польша на посту председателя ЕС намерена наложить новые санкции на Россию
Польша на посту председателя ЕС намерена наложить новые санкции на Россию - РИА Новости, 26.11.2024
Польша на посту председателя ЕС намерена наложить новые санкции на Россию
Польша на посту председателя Европейского союза попытается наложить новые санкции на Россию, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:45
2024-11-26T22:45
2024-11-26T22:45
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ВАРШАВА, 26 ноя — РИА Новости. Польша на посту председателя Европейского союза попытается наложить новые санкции на Россию, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. "На посту председателя ЕС мы будем стараться не только удержать Украину высоко на повестке Евросоюза, но также будем мобилизовать наших партнеров для наложения дополнительных санкций на Российскую Федерацию", - сказал Сикорский, в том числе упомянув "теневой флот", якобы использующийся Россией. Сибига, в свою очередь, заявил, что во время польского председательства в ЕС ожидает введения 15-го пакета антироссийских санкций. После принятия в июне 2024 года 14-го пакета антироссийских санкций под ограничениями ЕС находятся более 2,2 тысячи физических лиц и организаций. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, польша, украина, радослав сикорский, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Польша, Украина, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Евросоюз
Польша на посту председателя ЕС намерена наложить новые санкции на Россию
Глава МИД Сикорский: Польша в роли председателя ЕС хочет наложить санкции на РФ