Reuters раскрыло детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Reuters: ЕС может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Евросоюз может предложить новый, 16-й пакет антироссийских санкций в январе 2025 года, который в том числе может включать в себя ужесточение ограничений на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов.
Кроме того, по информации агентства, 15-й пакет антироссийских санкций, который будет обсуждаться постпредами стран ЕС 27 ноября, будет включать ограничения против в общей сложности 29 организаций и 54 физических лиц, а также 48 нефтяных танкеров.
Ранее агентство передавало, что ЕС хочет расширить использование так называемого пункта "Нет России" в следующем раунде антироссийских санкций, обязав дочерние компании компаний ЕС в третьих странах запретить реэкспорт в Россию некоторых товаров, в том числе имеющих двойное использование в военных целях, а также боеприпасов и огнестрельного оружия. Теперь же отмечается, что этот пункт может быть включен в 16-й пакет.
После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
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