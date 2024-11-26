https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985884392.html

Reuters раскрыло детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Reuters раскрыло детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 26.11.2024

Reuters раскрыло детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Евросоюз может предложить новый, 16-й пакет антироссийских санкций в январе 2025 года, который в том числе может включать в себя ужесточение ограничений на... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:20

2024-11-26T21:20

2024-11-26T21:20

россия

польша

украина

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Евросоюз может предложить новый, 16-й пакет антироссийских санкций в январе 2025 года, который в том числе может включать в себя ужесточение ограничений на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов. "Расширенный пакет санкций будет предложен в январе, когда Польша займет председательство в ЕС после Венгрии", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, по информации агентства, 15-й пакет антироссийских санкций, который будет обсуждаться постпредами стран ЕС 27 ноября, будет включать ограничения против в общей сложности 29 организаций и 54 физических лиц, а также 48 нефтяных танкеров. Ранее агентство передавало, что ЕС хочет расширить использование так называемого пункта "Нет России" в следующем раунде антироссийских санкций, обязав дочерние компании компаний ЕС в третьих странах запретить реэкспорт в Россию некоторых товаров, в том числе имеющих двойное использование в военных целях, а также боеприпасов и огнестрельного оружия. Теперь же отмечается, что этот пункт может быть включен в 16-й пакет. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

https://ria.ru/20241124/rossiya-1985371360.html

https://ria.ru/20241119/ssha-1984423295.html

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россия, польша, украина, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире