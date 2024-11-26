https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985856557.html

Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников

Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников - РИА Новости, 26.11.2024

Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников

Россия ввела запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов из-за антироссийской риторики, говорится в заявлении на сайте МИД. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:27

2024-11-26T18:27

2024-11-26T19:29

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия ввела запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов из-за антироссийской риторики, говорится в заявлении на сайте МИД."В качестве ответной меры <...> принято решение о включении в стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании", — сообщили в ведомстве.Так, Россия закрыла въезд в страну для:Новые санкции также затронули нескольких заместителей и советников министров, лидеров и депутатов палаты лордов и палаты общин, а также командира 51-й эскадрильи британских ВВС Кита Биссета.Кроме того, под санкции попали двое журналистов — Том Болл из Times и Дэн Вудланд из Daily Mail.Как подчеркнули в МИД, Британия продолжает вводить нелегитимные односторонние ограничения против России, а также поддерживает неонацистский киевский режим, преследуя корыстные геополитические интересы и затягивая конфликт на Украине.Отмечается, что русофобская политика, включающая в себя попытки дискредитировать и изолировать Россию, в сочетании с военной помощью ВСУ демонстрируют настрой Британии на дальнейшее системное противостояние."Москва вновь акцентирует бесперспективность подобного курса и призывает Лондон отказаться от него в пользу взаимоуважительного взаимодействия ради безопасности в мире", — заявили в министерстве.При этом там указали, что Россия продолжит работу над расширением стоп-листа, если королевство не прекратит враждебные действия.

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985649299.html

https://ria.ru/20241125/rossiya-1985678930.html

https://ria.ru/20241122/igra-1985279889.html

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в мире, россия, великобритания, вооруженные силы украины, северная ирландия, уэльс