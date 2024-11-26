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Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников - РИА Новости, 26.11.2024
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18:27 26.11.2024 (обновлено: 19:29 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985856557.html
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников - РИА Новости, 26.11.2024
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников
Россия ввела запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов из-за антироссийской риторики, говорится в заявлении на сайте МИД. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:27
2024-11-26T19:29
в мире
россия
великобритания
вооруженные силы украины
северная ирландия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия ввела запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов из-за антироссийской риторики, говорится в заявлении на сайте МИД."В качестве ответной меры &lt;...&gt; принято решение о включении в стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании", — сообщили в ведомстве.Так, Россия закрыла въезд в страну для:Новые санкции также затронули нескольких заместителей и советников министров, лидеров и депутатов палаты лордов и палаты общин, а также командира 51-й эскадрильи британских ВВС Кита Биссета.Кроме того, под санкции попали двое журналистов — Том Болл из Times и Дэн Вудланд из Daily Mail.Как подчеркнули в МИД, Британия продолжает вводить нелегитимные односторонние ограничения против России, а также поддерживает неонацистский киевский режим, преследуя корыстные геополитические интересы и затягивая конфликт на Украине.Отмечается, что русофобская политика, включающая в себя попытки дискредитировать и изолировать Россию, в сочетании с военной помощью ВСУ демонстрируют настрой Британии на дальнейшее системное противостояние."Москва вновь акцентирует бесперспективность подобного курса и призывает Лондон отказаться от него в пользу взаимоуважительного взаимодействия ради безопасности в мире", — заявили в министерстве.При этом там указали, что Россия продолжит работу над расширением стоп-листа, если королевство не прекратит враждебные действия.
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985649299.html
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в мире, россия, великобритания, вооруженные силы украины, северная ирландия, уэльс
В мире, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Северная Ирландия, Уэльс
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников

МИД: РФ вводит персональные санкции против ряда британских чиновников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия ввела запрет на въезд для нескольких британских политиков, военных и журналистов из-за антироссийской риторики, говорится в заявлении на сайте МИД.
"В качестве ответной меры <...> принято решение о включении в стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании", — сообщили в ведомстве.
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Так, Россия закрыла въезд в страну для:
  • министра внутренних дел королевства Иветт Купер;
  • лорд-канцлера и министра юстиции Шабаны Махмуд;
  • главы Минфина Рэйчел Джейн Ривз;
  • министра по вопросам энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности Эдварда Сэмюэля Милибэнда;
  • главы Минздрава Уэсли Пола Уильяма Стритинга;
  • министра образования Бриджет Мэйв Филлипсон;
  • министра труда и пенсионного обеспечения Элизабет Луиз Кендалл;
  • министра окружающей среды, продовольствия и по делам сельских районов Стивена Марка Уорда Рида;
  • министра по делам Северной Ирландии Хилари Джеймс Веджвуд Бенн;
  • министра по делам Уэльса Джоанны Мириел Стивенс.
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Новые санкции также затронули нескольких заместителей и советников министров, лидеров и депутатов палаты лордов и палаты общин, а также командира 51-й эскадрильи британских ВВС Кита Биссета.
Кроме того, под санкции попали двое журналистов — Том Болл из Times и Дэн Вудланд из Daily Mail.
Как подчеркнули в МИД, Британия продолжает вводить нелегитимные односторонние ограничения против России, а также поддерживает неонацистский киевский режим, преследуя корыстные геополитические интересы и затягивая конфликт на Украине.
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Отмечается, что русофобская политика, включающая в себя попытки дискредитировать и изолировать Россию, в сочетании с военной помощью ВСУ демонстрируют настрой Британии на дальнейшее системное противостояние.
"Москва вновь акцентирует бесперспективность подобного курса и призывает Лондон отказаться от него в пользу взаимоуважительного взаимодействия ради безопасности в мире", — заявили в министерстве.
При этом там указали, что Россия продолжит работу над расширением стоп-листа, если королевство не прекратит враждебные действия.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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В миреРоссияВеликобританияВооруженные силы УкраиныСеверная ИрландияУэльс
 
 
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