https://ria.ru/20241126/rudenya-1985795758.html

Глава Тверской области определил приоритеты в ремонте дорог региона

Глава Тверской области определил приоритеты в ремонте дорог региона - РИА Новости, 26.11.2024

Глава Тверской области определил приоритеты в ремонте дорог региона

Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил приоритеты в ремонте региональных и межмуниципальных дорог в 2025-2029 годах – это социально значимые трассы, РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:38

2024-11-26T14:38

2024-11-26T14:38

тверская область

тверь

россия

игорь руденя

тверская область

дороги

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил приоритеты в ремонте региональных и межмуниципальных дорог в 2025-2029 годах – это социально значимые трассы, подъезды к предприятиям, а также надлежащее содержание объектов, сообщает пресс-служба облправительства. Соответствующую тему обсудили во вторник на заседании областной администрации руководством главы региона. В ходе заседания Руденя напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин на открытии Северного обхода города Твери в июле текущего года подчеркнул, что надежные дороги – это одно из ключевых условий динамичного роста экономики России. "Глава государства отметил, что современные магистрали дают мощный импульс развитию территорий, промышленности, социальной сферы, способствуют повышению качества жизни наших граждан, развитию внутреннего туризма. Для нас важны трассы, где проходят школьные автобусы, машины скорой помощи, расположены медицинские и социальные учреждения. Приоритетное направление – подъезды к предприятиям, в том числе вновь открывающимся. Еще одна задача – надлежащее содержание дорог, в том числе отремонтированных", – цитирует пресс-служба слова Рудени. Губернатор также дал отдельные поручения по своевременной расчистке, обработке песчано-соляной смесью региональных дорог в зимний период. Значительная часть программных позиций является переходящей ввиду большого объема работ – они будут продолжены в 2025 году. Это 24 объекта общей протяженностью более 230 километров. При этом ряд трасс ремонтируется опережающими темпами. Таким образом досрочно приведено в нормативное состояние уже свыше 110 километров. В 2025 году в программу включено 74 новых объекта общей протяженностью 1150 километров. Среди них – 43 значимых для людей направления, 22 подъезда к инвестплощадкам, а также туристические маршруты. Продолжится ремонт мостовых сооружений. В программу вошло 29 новых позиций. Будет продолжен и ремонт территорий возле поликлиник и больниц – это 28 новых объектов, говорится в сообщении. Всего с 2025 до 2030 года планируется отремонтировать 1381,5 километра региональных и межмуниципальных дорог. В настоящее время заключены контракты по 85% позиций 2025 года, свыше 30% законтрактовано на 2026 год, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241126/elektrosnabzhenie-1985780729.html

https://ria.ru/20241122/verkhnevolzhe--1985227477.html

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тверь, россия, игорь руденя, тверская область, дороги