https://ria.ru/20241126/rossiya-1985849778.html
Россия и Китай провели первое заседание подкомиссии по Севморпути
Россия и Китай провели первое заседание подкомиссии по Севморпути - РИА Новости, 26.11.2024
Россия и Китай провели первое заседание подкомиссии по Севморпути
Россия и Китай провели первое заседание двусторонней подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути, обсудили имеющиеся планы, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:48
2024-11-26T17:48
2024-11-26T17:48
китай
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели первое заседание двусторонней подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути, обсудили имеющиеся планы, сообщил инфраструктурный оператор СМП госкорпорация "Росатом". С российской стороны подкомиссию возглавил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, с китайской стороны – министр транспорта КНР Лю Вэй. "Несмотря на то, что мы проводим первое заседание подкомиссии, мы уже зафиксировали между нашими странами целый ряд конкретных договоренностей по линии безопасности судоходства. У нас складывается конструктивное взаимодействие и по другим важнейшим вопросам. Считаю, что мы заложили солидную основу для дальнейшей работы подкомиссии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Как сообщил Лю Вэй, стороны достигли ряда важных консенсусов по предстоящей совместной работе.
https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984876804.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Китай, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Китай провели первое заседание подкомиссии по Севморпути
Росатом: РФ и КНР провели первое заседание подкомиссии по сотрудничеству по СМП
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели первое заседание двусторонней подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути, обсудили имеющиеся планы, сообщил инфраструктурный оператор СМП госкорпорация "Росатом".
С российской стороны подкомиссию возглавил генеральный директор "Росатома
" Алексей Лихачев
, с китайской стороны – министр транспорта КНР
Лю Вэй.
"Несмотря на то, что мы проводим первое заседание подкомиссии, мы уже зафиксировали между нашими странами целый ряд конкретных договоренностей по линии безопасности судоходства. У нас складывается конструктивное взаимодействие и по другим важнейшим вопросам. Считаю, что мы заложили солидную основу для дальнейшей работы подкомиссии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
Как сообщил Лю Вэй, стороны достигли ряда важных консенсусов по предстоящей совместной работе.