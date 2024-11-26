https://ria.ru/20241126/rossiya-1985849778.html

Россия и Китай провели первое заседание подкомиссии по Севморпути

Россия и Китай провели первое заседание подкомиссии по Севморпути - РИА Новости, 26.11.2024

Россия и Китай провели первое заседание подкомиссии по Севморпути

Россия и Китай провели первое заседание двусторонней подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути, обсудили имеющиеся планы, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:48

2024-11-26T17:48

2024-11-26T17:48

китай

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели первое заседание двусторонней подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути, обсудили имеющиеся планы, сообщил инфраструктурный оператор СМП госкорпорация "Росатом". С российской стороны подкомиссию возглавил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, с китайской стороны – министр транспорта КНР Лю Вэй. "Несмотря на то, что мы проводим первое заседание подкомиссии, мы уже зафиксировали между нашими странами целый ряд конкретных договоренностей по линии безопасности судоходства. У нас складывается конструктивное взаимодействие и по другим важнейшим вопросам. Считаю, что мы заложили солидную основу для дальнейшей работы подкомиссии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Как сообщил Лю Вэй, стороны достигли ряда важных консенсусов по предстоящей совместной работе.

https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984876804.html

китай

россия

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китай, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире