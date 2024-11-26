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В Кремле рассказали о взаимодействии с Глобальным Югом - РИА Новости, 26.11.2024
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12:33 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/rossija-1985761058.html
В Кремле рассказали о взаимодействии с Глобальным Югом
В Кремле рассказали о взаимодействии с Глобальным Югом - РИА Новости, 26.11.2024
В Кремле рассказали о взаимодействии с Глобальным Югом
Россия активно взаимодействует со странами Глобального Юга в чувствительных областях уголовного права, оно будет продолжено, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:33
2024-11-26T12:33
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия активно взаимодействует со странами Глобального Юга в чувствительных областях уголовного права, оно будет продолжено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская Федерация активно включена в действующие механизмы и со странами Глобального Юга активно взаимодействует и продолжит это взаимодействие", - сказал он журналистам, комментируя введение должности спецпредставителя президента РФ по уголовно-правовому сотрудничеству. По его словам, все вызовы, которые стоят перед страной в этой сфере, требуют взаимодействия и сотрудничества государств, как на двусторонней, так и на многосторонней основе. "Российская Федерация осуществляет сотрудничество в самых чувствительных областях, в том числе и в состоянии международно-правового взаимодействия, борьба с терроризмом, с отмыванием денег и тому подобное", - подчеркнул Песков. Ранее президент России Владимир Путин назначил посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Илью Рогачева спецпредставителем президента по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
https://ria.ru/20241122/belorussija-1985195235.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
В Кремле рассказали о взаимодействии с Глобальным Югом

Песков: РФ взаимодействует с Глобальным Югом в областях уголовного права

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия активно взаимодействует со странами Глобального Юга в чувствительных областях уголовного права, оно будет продолжено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская Федерация активно включена в действующие механизмы и со странами Глобального Юга активно взаимодействует и продолжит это взаимодействие", - сказал он журналистам, комментируя введение должности спецпредставителя президента РФ по уголовно-правовому сотрудничеству.
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По его словам, все вызовы, которые стоят перед страной в этой сфере, требуют взаимодействия и сотрудничества государств, как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
"Российская Федерация осуществляет сотрудничество в самых чувствительных областях, в том числе и в состоянии международно-правового взаимодействия, борьба с терроризмом, с отмыванием денег и тому подобное", - подчеркнул Песков.
Ранее президент России Владимир Путин назначил посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Илью Рогачева спецпредставителем президента по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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