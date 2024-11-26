https://ria.ru/20241126/rosatom-1985816769.html

"Росатом" подписал контракт на обоснование ядерного центра в Эфиопии

"Росатом" подписал контракт на обоснование ядерного центра в Эфиопии - РИА Новости, 26.11.2024

"Росатом" подписал контракт на обоснование ядерного центра в Эфиопии

"Росатом" сообщил, что подписал контракт на разработку технико-экономического обоснования Центра ядерной науки и технологии (ЦЯНТ) в Эфиопии. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:08

2024-11-26T16:08

2024-11-26T16:08

технологии

эфиопия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Росатом" сообщил, что подписал контракт на разработку технико-экономического обоснования Центра ядерной науки и технологии (ЦЯНТ) в Эфиопии. "В ближайшее время "Росатом" начнет анализ неэнергетического сектора страны, проведет оценку потребностей различных сегментов экономики в технологиях, которые могут быть реализованы на ключевых объектах Центра. Будет также составлен перечень потенциальных пользователей данных технологических решений, который в будущем позволит создать рынок для коммерческих продуктов и услуг на базе центра", - говорится в сообщении госкорпорации. "Еще одним важным этапом станет определение возможных районов для размещения центра и проведение предварительных инженерных изысканий для последующего выбора площадки под строительство ЦЯНТ", - отмечает "Росатом".

https://ria.ru/20241119/sirius-1984694064.html

эфиопия

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технологии, эфиопия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире