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"Росатом" подписал контракт на обоснование ядерного центра в Эфиопии
"Росатом" подписал контракт на обоснование ядерного центра в Эфиопии - РИА Новости, 26.11.2024
"Росатом" подписал контракт на обоснование ядерного центра в Эфиопии
"Росатом" сообщил, что подписал контракт на разработку технико-экономического обоснования Центра ядерной науки и технологии (ЦЯНТ) в Эфиопии. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:08
2024-11-26T16:08
2024-11-26T16:08
технологии
эфиопия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Росатом" сообщил, что подписал контракт на разработку технико-экономического обоснования Центра ядерной науки и технологии (ЦЯНТ) в Эфиопии. "В ближайшее время "Росатом" начнет анализ неэнергетического сектора страны, проведет оценку потребностей различных сегментов экономики в технологиях, которые могут быть реализованы на ключевых объектах Центра. Будет также составлен перечень потенциальных пользователей данных технологических решений, который в будущем позволит создать рынок для коммерческих продуктов и услуг на базе центра", - говорится в сообщении госкорпорации. "Еще одним важным этапом станет определение возможных районов для размещения центра и проведение предварительных инженерных изысканий для последующего выбора площадки под строительство ЦЯНТ", - отмечает "Росатом".
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технологии, эфиопия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Технологии, Эфиопия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" подписал контракт на обоснование ядерного центра в Эфиопии
"Росатом" подписал контракт на обоснование ядерного научного центра в Эфиопии