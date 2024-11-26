https://ria.ru/20241126/rakety-1985816561.html

ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный

ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный - РИА Новости, 26.11.2024

ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный

Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный, семь ракет было сбито, одна достигла цели, сообщило... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:07

2024-11-26T16:07

2024-11-26T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

курск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный, семь ракет было сбито, одна достигла цели, сообщило Минобороны РФ. "25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск - Восточный (н.п. ХАЛИНО). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, подчеркивается в сообщении Минобороны.

https://ria.ru/20241126/udary-1985815769.html

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, курск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»