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ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 26.11.2024 (обновлено: 21:32 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/rakety-1985816561.html
ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный
ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный - РИА Новости, 26.11.2024
ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный
Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный, семь ракет было сбито, одна достигла цели, сообщило... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:07
2024-11-26T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
курск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный, семь ракет было сбито, одна достигла цели, сообщило Минобороны РФ. "25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск - Восточный (н.п. ХАЛИНО). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, подчеркивается в сообщении Минобороны.
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в мире, курск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-400 «Триумф»
ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный

МО РФ: ВСУ использовали ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный, семь ракет было сбито, одна достигла цели, сообщило Минобороны РФ.
"25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск - Восточный (н.п. ХАЛИНО). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении
В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, подчеркивается в сообщении Минобороны.
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