https://ria.ru/20241126/rakety-1985816561.html
ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный
ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный - РИА Новости, 26.11.2024
ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный
Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный, семь ракет было сбито, одна достигла цели, сообщило... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:07
2024-11-26T16:07
2024-11-26T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
курск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный, семь ракет было сбито, одна достигла цели, сообщило Минобороны РФ. "25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск - Восточный (н.п. ХАЛИНО). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, подчеркивается в сообщении Минобороны.
https://ria.ru/20241126/udary-1985815769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-400 «Триумф»
ВС России сбили семь ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный
МО РФ: ВСУ использовали ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный