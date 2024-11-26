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Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/rakety-1985774604.html
Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны
Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны - РИА Новости, 26.11.2024
Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о сбитых накануне восьми баллистических ракетах в Курской области. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:23
2024-11-26T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
украина
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о сбитых накануне восьми баллистических ракетах в Курской области. В опубликованной российским Минобороны 25 ноября сводке говорится, что средства ПВО в зоне спецоперации сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолётного типа. Авиация и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и объектам энергетики, снабжавшим предприятия ВПК Украины. "Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственного хода СВО. И здесь я рекомендую обратиться за разъяснениями в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, какой тип ракет был сбит накануне в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, россия, украина, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны

Песков переадресовал МО вопрос о сбитых в Курской области баллистических ракетах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о сбитых накануне восьми баллистических ракетах в Курской области.
В опубликованной российским Минобороны 25 ноября сводке говорится, что средства ПВО в зоне спецоперации сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолётного типа. Авиация и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и объектам энергетики, снабжавшим предприятия ВПК Украины.
"Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственного хода СВО. И здесь я рекомендую обратиться за разъяснениями в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, какой тип ракет был сбит накануне в Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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