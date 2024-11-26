https://ria.ru/20241126/rakety-1985774604.html
Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны
Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны - РИА Новости, 26.11.2024
Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о сбитых накануне восьми баллистических ракетах в Курской области. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:23
2024-11-26T13:23
2024-11-26T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
украина
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о сбитых накануне восьми баллистических ракетах в Курской области. В опубликованной российским Минобороны 25 ноября сводке говорится, что средства ПВО в зоне спецоперации сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолётного типа. Авиация и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и объектам энергетики, снабжавшим предприятия ВПК Украины. "Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственного хода СВО. И здесь я рекомендую обратиться за разъяснениями в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, какой тип ракет был сбит накануне в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны
Песков переадресовал МО вопрос о сбитых в Курской области баллистических ракетах