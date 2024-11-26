https://ria.ru/20241126/rakety-1985774604.html

Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны

Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны - РИА Новости, 26.11.2024

Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о сбитых накануне восьми баллистических ракетах в Курской области. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:23

2024-11-26T13:23

2024-11-26T13:23

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

украина

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о сбитых накануне восьми баллистических ракетах в Курской области. В опубликованной российским Минобороны 25 ноября сводке говорится, что средства ПВО в зоне спецоперации сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолётного типа. Авиация и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и объектам энергетики, снабжавшим предприятия ВПК Украины. "Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственного хода СВО. И здесь я рекомендую обратиться за разъяснениями в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, какой тип ракет был сбит накануне в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, россия, украина, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф