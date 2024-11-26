https://ria.ru/20241126/rakety-1985716733.html

Бортников прокомментировал разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России

Бортников прокомментировал разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 26.11.2024

Бортников прокомментировал разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России

Не исключено, что уходящая команда президента США Джо Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в регионах Евразии,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:07

2024-11-26T10:07

2024-11-26T10:30

специальная военная операция на украине

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сша

александр бортников

джо байден

дональд трамп

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Не исключено, что уходящая команда президента США Джо Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в регионах Евразии, чтобы затруднить будущей администрации политическое решение накопившихся проблем, и первый шаг уже сделан, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, отметил Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве."Более того, не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии – прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии. Основная цель –затруднить новой администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем", - сказал директор ФСБ."Первый шаг уже сделан: киевскому режиму разрешены удары дальнобойными ракетами вглубь российский территории, что неизбежно приведет к эскалации конфликта на Украине и вокруг нее", - добавил Бортников.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, александр бортников, джо байден, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг