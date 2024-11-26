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Бортников прокомментировал разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 26.11.2024 (обновлено: 10:30 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/rakety-1985716733.html
Бортников прокомментировал разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России
Бортников прокомментировал разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 26.11.2024
Бортников прокомментировал разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России
Не исключено, что уходящая команда президента США Джо Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в регионах Евразии,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:07
2024-11-26T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
александр бортников
джо байден
дональд трамп
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Не исключено, что уходящая команда президента США Джо Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в регионах Евразии, чтобы затруднить будущей администрации политическое решение накопившихся проблем, и первый шаг уже сделан, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, отметил Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве."Более того, не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии – прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии. Основная цель –затруднить новой администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем", - сказал директор ФСБ."Первый шаг уже сделан: киевскому режиму разрешены удары дальнобойными ракетами вглубь российский территории, что неизбежно приведет к эскалации конфликта на Украине и вокруг нее", - добавил Бортников.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
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в мире, россия, сша, александр бортников, джо байден, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Александр Бортников, Джо Байден, Дональд Трамп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников прокомментировал разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России

Бортников: разрешение США Киеву бить вглубь РФ приведет к эскалации конфликта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Не исключено, что уходящая команда президента США Джо Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в регионах Евразии, чтобы затруднить будущей администрации политическое решение накопившихся проблем, и первый шаг уже сделан, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, отметил Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Трамп запланировал выкрутить Путину руки
8 ноября, 08:00
"Более того, не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии – прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии. Основная цель –затруднить новой администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем", - сказал директор ФСБ.
"Первый шаг уже сделан: киевскому режиму разрешены удары дальнобойными ракетами вглубь российский территории, что неизбежно приведет к эскалации конфликта на Украине и вокруг нее", - добавил Бортников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШААлександр БортниковДжо БайденДональд ТрампФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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