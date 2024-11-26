Бортников прокомментировал разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России
Бортников: разрешение США Киеву бить вглубь РФ приведет к эскалации конфликта
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Не исключено, что уходящая команда президента США Джо Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в регионах Евразии, чтобы затруднить будущей администрации политическое решение накопившихся проблем, и первый шаг уже сделан, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, отметил Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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"Более того, не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии – прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии. Основная цель –затруднить новой администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем", - сказал директор ФСБ.
"Первый шаг уже сделан: киевскому режиму разрешены удары дальнобойными ракетами вглубь российский территории, что неизбежно приведет к эскалации конфликта на Украине и вокруг нее", - добавил Бортников.
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