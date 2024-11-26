https://ria.ru/20241126/pvo-1985791214.html

В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО - РИА Новости, 26.11.2024

В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели во вторник в Одесской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:22

2024-11-26T14:22

2024-11-26T14:22

специальная военная операция на украине

одесская область

украина

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели во вторник в Одесской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Одесская область - работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Одесской оспебласти звучит с 13.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

одесская область

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одесская область, украина, вооруженные силы рф, в мире