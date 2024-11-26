https://ria.ru/20241126/pvo-1985791214.html
В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО - РИА Новости, 26.11.2024
В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели во вторник в Одесской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:22
2024-11-26T14:22
2024-11-26T14:22
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели во вторник в Одесской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Одесская область - работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Одесской оспебласти звучит с 13.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой украинских ПВО