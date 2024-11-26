https://ria.ru/20241126/putin-1985819091.html
Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Индию
Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Индию - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Индию
Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Индию в 2025 году будут определены в начале следующего года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:15
2024-11-26T16:15
2024-11-26T16:15
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Индию в 2025 году будут определены в начале следующего года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вы знаете, что наши лидеры имеют договоренность встречаться друг с другом раз в год. Сейчас, в общем-то, наша очередь посетить Нью-Дели или другое место в Индии в 2025 году. Более того, скажу, что приглашение господина (премьер-министра Индии Нарендры) Моди получено и оно будет, естественно, положительно и позитивно рассмотрено. Так что, наверное, в начале года определимся конкретно со сроками", - сказал Ушаков журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, нью-дели, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Индия, Россия, Нью-Дели, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Индию
Ушаков: сроки визита Путина в Индию определят в начале 2025 года