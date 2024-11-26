https://ria.ru/20241126/putin-1985819091.html

Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Индию

Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Индию - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Индию

Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Индию в 2025 году будут определены в начале следующего года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:15

2024-11-26T16:15

2024-11-26T16:15

индия

россия

нью-дели

юрий ушаков

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153178/54/1531785430_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d83859a6916c0452053cff322d7c6674.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Индию в 2025 году будут определены в начале следующего года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вы знаете, что наши лидеры имеют договоренность встречаться друг с другом раз в год. Сейчас, в общем-то, наша очередь посетить Нью-Дели или другое место в Индии в 2025 году. Более того, скажу, что приглашение господина (премьер-министра Индии Нарендры) Моди получено и оно будет, естественно, положительно и позитивно рассмотрено. Так что, наверное, в начале года определимся конкретно со сроками", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html

индия

россия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индия, россия, нью-дели, юрий ушаков, владимир путин, в мире