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Кандидаты на посты при Трампе пройдут проверку ФБР, пишет Guardian - РИА Новости, 26.11.2024
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15:24 26.11.2024
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Кандидаты на посты при Трампе пройдут проверку ФБР, пишет Guardian
Кандидаты на посты при Трампе пройдут проверку ФБР, пишет Guardian - РИА Новости, 26.11.2024
Кандидаты на посты при Трампе пройдут проверку ФБР, пишет Guardian
Кандидаты в администрацию победителя президентских выборах США Дональда Трампа планируют пройти традиционную проверку, проводимую Федеральным бюро расследований РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:24
2024-11-26T15:24
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кандидаты в администрацию победителя президентских выборах США Дональда Трампа планируют пройти традиционную проверку, проводимую Федеральным бюро расследований (ФБР), только после его инаугурации в январе, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источники. Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что Трамп обходит традиционную проверку, проводимую ФБР, для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, прибегая к помощи частных компаний для оценки потенциальных сотрудников администрации. "Переходная команда Трампа планирует, что все выбранные на пост членов кабинета чиновники... пройдут проверку ФБР только после того, как новая администрация возглавит бюро и на ключевые позиции будут утверждены ее собственные чиновники", - говорится в сообщении издания. Как считает газета, это означает, что команда Трампа может не получать засекреченные сводки до января. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241125/migranty-1985444023.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, ФБР, NBC
Кандидаты на посты при Трампе пройдут проверку ФБР, пишет Guardian

Guardian: кандидаты на посты при Трампе пройдут проверку ФБР после инаугурации

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кандидаты в администрацию победителя президентских выборах США Дональда Трампа планируют пройти традиционную проверку, проводимую Федеральным бюро расследований (ФБР), только после его инаугурации в январе, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источники.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что Трамп обходит традиционную проверку, проводимую ФБР, для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, прибегая к помощи частных компаний для оценки потенциальных сотрудников администрации.
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"Переходная команда Трампа планирует, что все выбранные на пост членов кабинета чиновники... пройдут проверку ФБР только после того, как новая администрация возглавит бюро и на ключевые позиции будут утверждены ее собственные чиновники", - говорится в сообщении издания.
Как считает газета, это означает, что команда Трампа может не получать засекреченные сводки до января.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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