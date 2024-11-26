https://ria.ru/20241126/prigovor-1985891341.html

В США перенесли оглашение приговора россиянину Виннику

В США перенесли оглашение приговора россиянину Виннику - РИА Новости, 26.11.2024

В США перенесли оглашение приговора россиянину Виннику

Суд в США перенес приговор россиянину Александру Виннику с января 2025 года на конец июня, говорится в постановлении инстанции. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:54

2024-11-26T22:54

2024-11-26T23:00

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Суд в США перенес приговор россиянину Александру Виннику с января 2025 года на конец июня, говорится в постановлении инстанции."Приговор по делу будет вынесен 27 июня 2025 года", - говорится в постановлении суда, опубликованном в базе документов.О переносе приговора просила сторона обвинения, прокуратура отмечала, что просьба согласована с защитой россиянина.Ранее приговор Виннику был назначен на 17 января. Как сообщалось, защита россиянина собиралась просить суд зачесть в качестве отбытого срок его содержания под стражей во Франции и Греции.Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак.В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с прокуратурой, чтобы добиться снижения приговора, поскольку по совокупности предъявленных обвинений россиянину грозило до 200 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20241119/lihtenshtejn-1984518221.html

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в мире, сша, греция, франция, александр винник