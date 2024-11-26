https://ria.ru/20241126/prigovor-1985711959.html
Суд вынес приговор лжегазовщикам по делу о взрыве в доме в Новосибирске
Суд вынес приговор лжегазовщикам по делу о взрыве в доме в Новосибирске - РИА Новости, 26.11.2024
Суд вынес приговор лжегазовщикам по делу о взрыве в доме в Новосибирске
Обвиняемые по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске в феврале 2023 года, в результате которого погибли 15 человек, получили по 10 лет колонии, сообщила РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T09:27
2024-11-26T09:27
2024-11-26T10:00
происшествия
новосибирск
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БАРНАУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Обвиняемые по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске в феврале 2023 года, в результате которого погибли 15 человек, получили по 10 лет колонии, сообщила пресс-служба Заельцовского районного суда Новосибирска."Приговором суда Кавуну… по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Урбах… по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Прокуратура просила назначить обоим по 10 лет и 4 месяца колонии общего режима.Утром 9 февраля 2023 года в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Погибли 14 человек, еще одна женщина скончалась через две недели от осложнений во время реабилитации. Дом был признан аварийным и впоследствии снесен. Обвиняемыми по делу стали двое жителей Омской области, представившиеся контролером и слесарем газовой службы и проводившие работы в доме.Евгений Кавун и Ирина Урбах обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц), статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).По данным прокуратуры, 6 февраля 2023 года Урбах, представившись контролером ООО "Межрегионгаз сервис", при этом не являясь работником специализированной организации, сообщила хозяйке одной из квартир пятиэтажного жилого дома о необходимости замены гибкой подводки газового оборудования. Получив согласие, Урбах пригласила Кавуна, который представился слесарем организации и произвел замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений. Около 07.30 9 февраля в кухне произошла утечка газа, раздался взрыв.В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, а также причинен вред здоровью различной степени тяжести 11 лицам, уничтожено и повреждено имущество жильцов дома и близлежащих домов на сумму более 360 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском
Пустота вместо подъезда и столб дыма: кадры с места ЧП под Новосибирском
2024-11-26T09:27
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PT0M29S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Суд вынес приговор лжегазовщикам по делу о взрыве в доме в Новосибирске
Обвиняемые по делу о взрыве газа в Новосибирске получили по 10 лет колонии
БАРНАУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Обвиняемые по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске в феврале 2023 года, в результате которого погибли 15 человек, получили по 10 лет колонии, сообщила пресс-служба Заельцовского районного суда Новосибирска.
"Приговором суда Кавуну… по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Урбах… по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Прокуратура просила назначить обоим по 10 лет и 4 месяца колонии общего режима.
Утром 9 февраля 2023 года в Новосибирске
после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Погибли 14 человек, еще одна женщина скончалась через две недели от осложнений во время реабилитации. Дом был признан аварийным и впоследствии снесен. Обвиняемыми по делу стали двое жителей Омской области
, представившиеся контролером и слесарем газовой службы и проводившие работы в доме.
Евгений Кавун и Ирина Урбах обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ
(выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц), статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).
По данным прокуратуры, 6 февраля 2023 года Урбах, представившись контролером ООО "Межрегионгаз сервис", при этом не являясь работником специализированной организации, сообщила хозяйке одной из квартир пятиэтажного жилого дома о необходимости замены гибкой подводки газового оборудования. Получив согласие, Урбах пригласила Кавуна, который представился слесарем организации и произвел замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений. Около 07.30 9 февраля в кухне произошла утечка газа, раздался взрыв.
В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, а также причинен вред здоровью различной степени тяжести 11 лицам, уничтожено и повреждено имущество жильцов дома и близлежащих домов на сумму более 360 миллионов рублей.