Суд вынес приговор экс-главе Минздрава Удмуртии
Экс-главу Минздрава Удмуртии приговорили к году за злоупотребление полномочиями
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Первомайский районный суд Ижевска приговорил бывшую и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталью Якимову к году колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает прокуратура республики.
"Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор в отношении бывшей и.о. министра здравоохранения Удмуртской республики Натальи Якимовой, признав ее виновной по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
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Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 1,5 года.
В судебном заседании установлено, что подсудимая с августа 2022 по сентябрь 2023 года вопреки интересам службы обеспечила в проводимых торгах неконкурентную победу организаций, возглавляемых знакомыми предпринимателями, и заключение с ними госконтрактов на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения на общую сумму более 490 миллионов рублей.
Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.
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