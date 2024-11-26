https://ria.ru/20241126/prigovor--1985775375.html

Суд вынес приговор экс-главе Минздрава Удмуртии

Суд вынес приговор экс-главе Минздрава Удмуртии - РИА Новости, 26.11.2024

Суд вынес приговор экс-главе Минздрава Удмуртии

Первомайский районный суд Ижевска приговорил бывшую и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталью Якимову к году колонии общего режима за злоупотребление... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:26

2024-11-26T13:26

2024-11-26T13:27

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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общество

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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Первомайский районный суд Ижевска приговорил бывшую и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталью Якимову к году колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает прокуратура республики. "Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор в отношении бывшей и.о. министра здравоохранения Удмуртской республики Натальи Якимовой, признав ее виновной по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 1,5 года. В судебном заседании установлено, что подсудимая с августа 2022 по сентябрь 2023 года вопреки интересам службы обеспечила в проводимых торгах неконкурентную победу организаций, возглавляемых знакомыми предпринимателями, и заключение с ними госконтрактов на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения на общую сумму более 490 миллионов рублей. Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

https://ria.ru/20241122/shilkin-1985220253.html

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ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, удмуртская республика (удмуртия), россия, общество