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Правительство расширило список товаров для стабилизации цен - РИА Новости, 26.11.2024
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10:07 26.11.2024 (обновлено: 10:22 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/pravitelstvo-1985716823.html
Правительство расширило список товаров для стабилизации цен
Правительство расширило список товаров для стабилизации цен - РИА Новости, 26.11.2024
Правительство расширило список товаров для стабилизации цен
Правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:07
2024-11-26T10:22
россия
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."Правительство утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары", - говорится в сообщении.В кабмине подчеркнули, что принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.В пресс-службе также напомнили, что предыдущая редакция соответствующего постановления позволяла регионам заключать соглашения лишь в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
https://ria.ru/20241114/moloko-1983829901.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Правительство расширило список товаров для стабилизации цен

Регионы будут заключать с производителем соглашения о стабилизации цен на товары

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Правительство утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары", - говорится в сообщении.
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В кабмине подчеркнули, что принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.
В пресс-службе также напомнили, что предыдущая редакция соответствующего постановления позволяла регионам заключать соглашения лишь в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
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