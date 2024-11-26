https://ria.ru/20241126/pravitelstvo-1985716823.html

Правительство расширило список товаров для стабилизации цен

Правительство расширило список товаров для стабилизации цен - РИА Новости, 26.11.2024

Правительство расширило список товаров для стабилизации цен

Правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:07

2024-11-26T10:07

2024-11-26T10:22

россия

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."Правительство утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары", - говорится в сообщении.В кабмине подчеркнули, что принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.В пресс-службе также напомнили, что предыдущая редакция соответствующего постановления позволяла регионам заключать соглашения лишь в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

https://ria.ru/20241114/moloko-1983829901.html

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