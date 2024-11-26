https://ria.ru/20241126/pravitelstvo-1985716823.html
Правительство расширило список товаров для стабилизации цен
Правительство расширило список товаров для стабилизации цен - РИА Новости, 26.11.2024
Правительство расширило список товаров для стабилизации цен
Правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:07
2024-11-26T10:07
2024-11-26T10:22
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."Правительство утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары", - говорится в сообщении.В кабмине подчеркнули, что принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.В пресс-службе также напомнили, что предыдущая редакция соответствующего постановления позволяла регионам заключать соглашения лишь в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
https://ria.ru/20241114/moloko-1983829901.html
https://ria.ru/20241115/moskalkova-1983952187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Правительство расширило список товаров для стабилизации цен
Регионы будут заключать с производителем соглашения о стабилизации цен на товары
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Правительство РФ расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен, регионы смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары, говорится в сообщении
пресс-службы кабмина.
"Правительство утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары", - говорится в сообщении.
В кабмине подчеркнули, что принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.
В пресс-службе также напомнили, что предыдущая редакция соответствующего постановления позволяла регионам заключать соглашения лишь в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.